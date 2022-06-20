Американская касса: мультфильм «Базз Лайтер» стартует значительно ниже ожиданий

Минувший американский уикенд в США был расширенным за счет праздника Дня свободы. Так, МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО во вторые прокатные показал падение сборов на 60%, заработав за традиционные выходные $57,1 млн. По итогам четырехдневки релиз может собрать $66,2 млн, увеличив свою кассу до $257 млн.

Лишь со второй позиции стартовал анимационный проект БАЗЗ ЛАЙТЕР, спин-офф франшизы ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. Релиз сумел заработать лишь $51 млн, хотя самый скромный прогноз составлял порядка $70 млн. Такой результат премьерного уикенда оказался в несколько раз ниже американского старта ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4 в 2019 году ($120 млн). За четыре дня релиз может претендовать на кассу порядка $55 млн.

Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК по итогам четвертого уикенда увеличит кассу до $470 млн. По итогам трех выходных дней проект заработал $44 млн, за четыре дня его сборы могут составить порядка $48 млн.

Следом идет кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ, который за прошедшие выходные собрал $4,2 млн, к концу расширенного уикенда ожидается касса в $4,4 млн. Общие американские сборы составят $405 млн.

Пятерку лидеров замкнул мультфильм ЗАКУСОЧНАЯ БОБА, который прибавил $1,1 млн за три дня, а за четыре дня он может заработать $1,3 млн. Суммарные сборы по итогам четырех уикендов составят $30 млн.

20.06.2022 Автор: Виолетта Палий