Американская касса: «Миссия невыполнима. Смертельная расплата, Часть 1» стала лидером

Американский прокат уверенно возглавила МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА, ЧАСТЬ 1. Новая часть франшизы с Томом Крузом за три дня смогла освоить $56,2 млн, а с учетом раннего старта в среду – $80 млн. Если брать во внимание последний показатель, то это рекорд для всей серии.

Экшн-драма ЗВУК СВОБОДЫ на второй неделе проката сумела увеличить свою выручку по сравнению со стартовым уикендом на 37,2% – за три дня фильм с Джеймсом Кэвизелом освоил $27 млн. Это позволило ему занять в чарте второе место.

Снижение кассы фильма ужасов АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ на втором уикенде составило 60,6%. Всего за десять дней холдовер привлек $58,1 млн; опережение графика четвертой главы саги составляет 19,4%.

Сборы ИНДИАНЫ ДЖОНСА И КОЛЕСА СУДЬБЫ сократились на третьей неделе проката еще на 56,2% и составили лишь $12 млн.

Замкнул пятерку лучших мультфильм ЭЛЕМЕНТАРНО, пополнивший свою копилку на $8,7 млн. Всего на его счету $125 млн.

Комедия БЕЗУМНАЯ ПОЕЗДОЧКА на втором уикенде опустилась на девятое место рейтинга, заработав $2,6 млн.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА, ЧАСТЬ 1

17.07.2023 Автор: Максим Острый