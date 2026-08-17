Американская касса: новый «Человек-паук» стал четвертым самым кассовым фильмом в истории проката США

Главным двигателем проката сейчас остается ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ, который с $70 млн в третий уикенд показал второй результат в истории для этого этапа проката. По сравнению с предыдущим уикендом проект потерял 51,5% сборов. В сумме фильм уже заработал $785,8 млн в США. При этом нынешний уикенд стал для кинокомикса важной исторической точкой: ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ обошел АВАТАР ($785,2 млн) и вышел на четвертое место среди самых кассовых фильмов в истории американского проката, уступая только ЗВЕЗДНЫМ ВОЙНАМ: ПРОБУЖДЕНИЮ СИЛЫ ($936,6 млн), МСТИТЕЛЯМ: ФИНАЛ ($858,3 млн) и ЧЕЛОВЕКУ-ПАУКУ: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ ($814,8 млн).

ОДИССЕЯ удержала второе место с $23,2 млн и продемонстрировала куда более мягкое снижение – всего 27%. Для пятого уикенда трехчасовой драмы результат особенно впечатляющий: фильм Кристофера Нолана уже достиг $504,7 млн в Северной Америке.

Мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ стартовал с третьего места с $20,5 млн в 3 545 кинотеатрах. При этом новая картина получила оценку A по опросам CinemaScore. По данным PostTrak, 63% зрителей определенно рекомендуют фильм к просмотру.

Фантастическая лента НА КРАЮ ОУК-СТРИТ стартовала примерно на том же уровне – $21 млн в 3 446 кинотеатрах, однако результат оценивается совсем по-другому. При бюджете около $80 млн фильм заработал еще $26 млн за рубежом, доведя мировой результат до $46 млн. Зрительская реакция оказалась заметно слабее: B по CinemaScore и лишь 51% рекомендаций в PostTrak. Примерно 15% сборов пришлись на IMAX и другие премиальные форматы.

Пятый результат уикенда – KATSEYE: WILD HEARTS, документальный фильм о женской группе из Лос-Анджелеса. Картина собрала около $4 млн всего в 754 кинотеатрах. Абсолютная сумма невелика, но для ограниченного проката показатель вполне конкурентоспособный.

ШЕСТЬ: МЮЗИКЛ стал шестым с $3 млн в 1 462 кинотеатрах. Результат сопоставим с другими недавними записями сценических постановок.

Историческая драма НА ГРАНИ ВОЙНЫ от Angel Studios заняла седьмое место с $2,7 млн в 2 083 кинотеатрах. Картина о противостоянии Рональда Рейгана и Михаила Горбачева на Рейкьявикском саммите 1986 года получила отличную оценку зрителей – A по CinemaScore, а 61% аудитории определенно рекомендуют фильм. Однако старт остается слабым для военной драмы, особенно с учетом того, что Angel Studios обычно гораздо эффективнее мобилизует свою целевую аудиторию.

Отдельно стоит отметить результат фильма Джейн Шенбрун от MUBI ПОДРОСТКОВЫЙ СЕКС И СМЕРТЬ В ЛАГЕРЕ «МИАЗМА». После расширения до 54 кинотеатров он заработал около $907 тысяч, показав впечатляющие $16,8 тысяч на площадку. За десять дней проката накоплено $1,28 млн. Сообщения о распроданных сеансах и высокая средняя наработка указывают на потенциал дальнейшего прорыва именно в артхаусном сегменте, где абсолютная касса имеет меньшее значение, чем способность фильма масштабировать аудиторию после ограниченного старта.

На противоположном полюсе находится ВСЕГО ОДНА НОЧЬ: комедия Universal во второй уикенд обвалилась на 64%, собрав около $2 млн. Общая касса достигла лишь $9,86 млн при бюджете $25 млн, поэтому фильм практически выпал из конкурентной гонки уже после двух недель проката.

Замкнула топ-10 индийская романтическая драма ВИШВАНАТХ И СЫНОВЬЯ. Картина заработала $1,6 млн в 350 кинотеатрах.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

17.08.2026 Автор: Дмитрий Некрасов