Американская касса: «Бегущий человек» уступил «Иллюзии обмана 3»

В середине ноября американский чарт возглавил фильм ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3. Картина стартовала с $21,3 млн. Это худший результат для данной приключенческой франшизы: у первой части было $29,4 млн, у второй – $22,4 млн. Согласно опросам CinemaScore, триквел получил оценку B+. Рекомендовать третью часть к просмотру готовы лишь 63% зрителей.

На втором месте дебютировал фантастический боевик БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Фильму удалось заработать скромные $17 млн – вряд ли такой результат при бюджете $110 млн удовлетворит студию. Первые зрители поставили новинке оценку B+ – точно такую же, как у фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

Несмотря на хороший «сарафан», снижение сборов у ленты ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ на втором уикенде составило значительные 67,5%. Картина про инопланетного убийцу добавила к своим капиталам $13 млн. Общий бокс-офис составил $66,3 млн.

Романтическая драма СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ продолжает демонстрировать отличную стойкость в прокате. На минувшем уикенде экранизация романа Колин Гувер потеряла 39,9% от кассы прошлого уикенда, добавив в свою копилку $4 млн. Ее тотал вырос до $45 млн.

Замкнул топ-5 хоррор ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2, который записал на свой счет $2,7 млн при падении на 49%. Общая касса по итогам четырех уикендов достигла $74,7 млн.

Другой фильм ужасов в чарте, КРИПЕР, дебютировал с $2,5 млн. Это значительно хуже цифр предыдущих фильмов режиссера Осгуда Перкинса: $22,4 млн у СОБИРАТЕЛЯ ДУШ и $14 млн у ОБЕЗЬЯНЫ. Правда, бюджет у новинки составил всего $6 млн, а права на проект достались дистрибьютору Neon за скромные $4 млн. По опросам CinemaScore, хоррор получил крайне низкую оценку D+ от первых зрителей. Критикам картина тоже не понравилась: рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет всего 49%.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

17.11.2025 Автор: Дмитрий Некрасов