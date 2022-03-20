Американская касса: аниме Jujutsu Kaisen 0 стартует со второй строчки

Третий уикенд подряд кинокомикс БЭТМЕН возглавляет домашний прокат, собрав на прошедших выходных $36,8 млн. Теперь суммарные сборы составляют $300,1 млн. За аналогичный период фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли отстает от результатов ТЕМНОГО РЫЦАРЯ ($42,6 млн) и ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ ($41,2 млн). За 17 дней в прокате проект заработал $23 млн, что является вторым результатом во время пандемии за аналогичный период после ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ ($50 млн). При этом киномикс ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ собрал $14,2 млн в первые 17 дней, а ВЕНОМ 2 — $13,7 млн.

Аниме JUJUTSU KAISEN 0 стартовал с $17,7 млн с учетом превью. Релиз занял вторую строчку чарта. Следом идет боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ с $8 млн за пятый уикенд и общей американской кассой $125 млн.

Фильм ужасов X компании А24 собрал $4,4 млн и занял четвертую строчку рейтинга на старте. Этот результат оказался меньше, чем у таких релизов прокатчиков, как ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ ($6,7 млн в премьерный уикенд) и ЗОЛА ($1,2 млн).

Замыкает пятерку лидеров приключенческая комедия ЛУЛУ И БРИГГС, которая заработала за пятый уикенд $4 млн. Суммарная американская касса проекта составляет $54,2 млн.

Сборы всех релизов по итогам уикенда оказались на уровне $86 млн, что на 38% меньше аналогичных выходных 2019 года ($139,8 млн).

20.03.2022 Автор: Виолетта Палий