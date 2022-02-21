Американская касса: «Анчартед: На картах не значится» лидирует на старте

В минувшие выходные, которые были расширенными в честь Президентского дня, боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ заработал на старте в домашнем прокате $44,1 млн за три дня и $51 млн за четыре.

Приключенческая комедия ЛУЛУ И БРИГГС с Ченнингом Татумом в главной роли по итогам четырехдневки собрала $18 млн, за три дня — $15,1 млн.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ на минувшей неделе обошел АВАТАР Джеймса Кемерона в американском прокате — теперь на счету кинокомикса $771 млн. За четыре выходных дня релиз собрал $8,8 млн, за три — $7,2 млн (-4%).

Экранизация одноименного романа Агаты Кристи СМЕРТЬ НА НИЛЕ во второй уикенд собрали 5,2 млн (-51%), в расширенные выходные этот показатель составил — $7,1 млн. Общая касса проекта составляет $25,9 млн.

Комедия ЧУДАКИ НАВСЕГДА собрала $5,2 млн (-35%) за три дня, за четыре — $6,2 млн. Суммарно к концу третьего уикенда релиз заработал $47,7 млн.

21.02.2022 Автор: Виолетта Палий