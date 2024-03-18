Американская касса: «Кунг-фу панда 4» продолжает лидировать

Анимационная лента КУНГ-ФУ ПАНДА 4 на второй неделе проката потеряла 48,3% сборов премьерного уикенда. Это фактически совпадает с падением кассы третьей части франшизы (-48,5%) и совсем немного ниже цифр второго фильма серии (-49,9%). Общая выручка проекта достигла $108 млн. На счету триквела за аналогичный отрезок времени было $94 млн.

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ пополнила свою копилку на $29,1 млн. Всего в активе фильма – $205 млн. Сиквел опережает график первой части франшизы на 120%.

Приключенческая лента АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ стартовала по нижней границе ожиданий аналитиков, заработав за первый уикенд $7,5 млн. Фильм с Марком Уолбергом в главной роли, во многом рассчитанный на семейную аудиторию, не смог оттянуть зрителя у четвертой КУНГ-ФУ ПАНДЫ. Оценка фильма на CinemaScore составила A, в то время как рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes – только 63%.

На четвертую строчку в чарте опустился триллер ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ, потерявший 43,5% от кассы первого уикенда. Всего в активе холдовера – $19,1 млн.

Замкнул пятерку лучших байопик КАБРИНИ, пополнивший свою копилку на $2,8 млн. Общая касса ленты выросла до $13 млн.

Криминальная мелодрама ЛЮБОВЬ ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ на втором уикенде увеличила свою роспись с 5 до 1362 площадок, что позволило ей заработать за уикенд $2,5 млн. Доля позитивных отзывов у картины на PostTrak достигла 78%, а рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes – 92%.

Драма ОДНА ЖИЗНЬ с Энтони Хопкинсом в главной роли стартовала с $1,7 млн и восьмой строчки чарта. При не самом ярком результате лента может похвастаться прекрасным «сарафаном»: на Rotten Tomatoes доля положительных отзывов от критиков составляет 89%, от простых зрителей – 92%.

В первую десятку смогла пробиться еще одна новинка, сатирическая комедия THE AMERICAN SOCIETY OF MAGICAL NEGROES. Первый уикенд принес ей $1,3 млн и девятое место в чарте.

Фото: кадр из фильма КУНГ-ФУ ПАНДА 4

18.03.2024 Автор: Максим Острый