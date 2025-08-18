Американская касса: никто не помешал холдоверам

Фильм ужасов ОРУДИЯ сохранил за собой первую строчку чарта. Роспись фильма Зака Креггера на втором уикенде стала шире: добавились 248 кинотеатров. Прошедший уикенд положил в копилку «сарафанного» проекта $25 млн при падении сборов всего на 42,5%. Всего к вечеру воскресенья картина аккумулировала $89 млн.

На втором месте, как и неделей ранее, осталась комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2. Проект потерял 49,3% стартового бокс-офиса, заполучив $14,5 млн. Общая касса диснеевского релиза по итогам 10 дней проката составила $54,8 млн.

Боевик НИКТО 2 начал работу в рамках прогнозов – с $9,3 млн. По опросам CinemaScore, оценка сиквела с Бобом Оденкерком составила B+ против A- у оригинала.

Динамика кинокомикса ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ немного выровнялась после обвала на прошлой неделе. На четвертом уикенде проект отделался падением всего на 44,3%, сборы за три дня составили $8,8 млн, а всего на счету фильма в США $247 млн.

Замкнул топ-5 мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2, добавивший к своим заработкам еще $7,5 млн. Снижение сборов за уикенд составило скромные 29,2%. Общий бокс-офис анимационного релиза в домашнем прокате добрался до $57,2 млн.

Спортивная драма F1 продолжает поражать своей динамикой. На прошедшем уикенде фильм с Брэдом Питтом снизил свою кассу всего на 8,8%, это лучший результат среди всех релизов в чарте. Всего в копилке ленты уже $183 млн.

Замкнул десятку индийский боевик ГРУЗЧИК. Стартовав в 800 кинотеатрах США, картина от режиссера ВИКРАМА заработала $2,5 млн за уикенд, а всего с учетом превью на ее счету – $6,5 млн.

Общая касса американского кинопроката на минувшем уикенде рухнула почти на 35% по сравнению с прошлой неделей и не дотянула даже до отметки в $90 млн. Это второй раз в нынешнем сезоне блокбастеров, когда бокс-офис оказывается ниже планки в $100 млн.

Фото: кадр из фильма НИКТО 2

18.08.2025 Автор: Дмитрий Некрасов