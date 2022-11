Американская касса: «Черная пантера: Ваканда навсегда» сохраняет лидирующую позицию

Кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВСЕГДА заработал $67,3 млн (-63%) при прогнозируемых $70 млн. Общая касса проекта составляет $288 млн. Этот результат оказался на 2% сборов кинокомикса ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ за тот же период.

Комедийный триллер THE MENU с Аней Тейлор-Джой, Рэйфом Файнсом и Николасом Холтом в главных ролях собрал на старте $9 млн. Наиболее благоприятным исходом для проекта по итогам проката будут сборы на уровне ближайших аналогов — Я ИДУ ИСКАТЬ ($28,7 млн) и СОЛНЦЕСТОЯНИЕ ($27,4 млн).

Религиозный проект THE CHOSEN: SEASON 3, первые две серии которого были показаны в американских кинотеатрах, собрал в премьерный уикенд $8,2 млн.

Кинокомикс ЧЕРНЫЙ АДАМ пополнил свой счет на $4,5 млн по итогам пятого уикенда. Теперь суммарная касса релиза составляет $157 млн.

Мелодрама БИЛЕТ В РАЙ заработала еще $3,2 млн, увеличив тем самым свои сборы до $61,6 млн.

На шестой строчке чарта расположилась драма SHE SAID про журналисток New York Times, с расследования которых началось движение MeToo. Картина заработала лишь $2,2 млн в первый уикенд.

21.11.2022 Автор: Виолетта Палий