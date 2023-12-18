Американская касса: «Вонка» стал лидером проката

Фэнтези-мюзикл ВОНКА с Тимоти Шаламе возглавил американский прокат, стартовав с результатом в $39 млн. 51% аудитории экранизации Роальда Даля оказались женщинами. 33% сборов картине принесли премиальные форматы. Ее оценка на CinemaScore составляет A-. В карьере Шаламе ВОНКА показал второй лучший старт после ДЮНЫ ($41 млн).

Второе место в чарте вновь сохранила за собой фантастика ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ, освоившая за уикенд $5,8 млн. Общая касса проекта выросла до $145 млн.

Падение сборов аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА составило 60,2%. Выручка холдовера к концу уикенда достигла $23,1 млн.

Четвертое место в чарте досталось фантастике ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН. За уикенд фильм освоил $4,9 млн, его общая касса достигла $34,3 млн.

Замкнул пятерку лидеров мультфильм ТРОЛЛИ 3. В его активе после пяти недель проката $88,7 млн. Первая часть франшизы за аналогичный отрезок времени заработала в 2017 году $141 млн.

На девятую строчку рейтинга попала фантастическая мелодрама БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ Йоргоса Лантимоса. Победитель Венецианского кинофестиваля лишь на 82 площадках смог заработать за уикенд $1,3 млн. Его общая выручка достигла $2,2 млн.

Фото: кадр из фильма ВОНКА

18.12.2023 Автор: Максим Острый