Американская касса: сиквел «28 лет спустя» стартовал со второй строчки

Праздничный уикенд Дня Мартина Лютера Кинга (с пятницы по понедельник) завершится в США с результатом около $99 млн. Это на 5% выше прошлогодних $94,2 млн, но станет лишь третьим результатом за постковидный период. Лучшим остается 2023 год, когда рынок поддерживали пятый уикенд АВАТАРА: ПУТЬ ВОДЫ и второй уикенд хоррора М3ГАН.

Фильм Джеймса Кэмерона АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ уверенно удерживает лидерство на своем пятом уикенде. Блокбастер добавил к своим капиталам $13,3 млн за три дня и $17,2 млн за удлиненные выходные. Общая касса выросла до $367 млн.

Хоррор Sony 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ стартовал хуже ожиданий: студия заявляет $15 млн за четыре дня, тогда как прогнозы перед релизом были больше $20 млн. За стандартный трехдневный уикенд касса картины составила $13 млн. Премиум-форматы обеспечили 36% стартовых сборов. С точки зрения аудитории, у новинки неплохие показатели. Четвертая часть британской зомби‑серии, снятая Нией ДаКоста и написанная Алексом Гарландом, получила оценку A- по опросам CinemaScore, а также очень высокий показатель «рекомендую к просмотру» – 72% по данным PostTrak.

Мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2 добавил к своим капиталам $8,8 млн за три дня и $12 за расширенный уикенд при снижении всего на 5%. Ожидается, что к концу понедельника сиквелу останется менее $7 млн до преодоления рубежа в $400 млн на домашнем рынке.

Сборы триллера ГОРНИЧНАЯ снизились на 22%, за три дня проект собрал $8,5 млн, а за все праздники – $10,1 млн. Тотал фильма с Сидни Суини и Амандой Сайфред вырос до $109 млн.

Топ-5 замкнуло драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. За стандартный уикенд картина с Тимоти Шаламе заработала $5,5 млн (-26,8%), за расширенный – $6,7 млн. По итогам пяти недель проката в распоряжении проекта $80,8 млн, что делает его самым кассовым релизом A24 в США (на втором месте теперь – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ с $77,2 млн).

Сборы хоррора ПРИМАТ на втором уикенде упали на 55,2%. Картина заполучила $5 млн за три дня и $6 млн за четыре. Всего на счету у фильма $20,6 млн.

В десятку сильнейших также попал перевыпуск фэнтези ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА по случаю 25-летия кинофраншизы. Расширенный уикенд принес релизу $4 млн, доведя теперь общую кассу до $324 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ

19.01.2026 Автор: Дмитрий Некрасов