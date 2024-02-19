Американская касса: лидером проката стал байопик «Боб Марли: Одна любовь»

Лидером американского проката на минувшей неделе стала биографическая драма БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ. Эксперты рассчитывали, что за расширенный праздничный уикенд (в США на этих выходных отмечается Президентский день) лента сможет заработать от $30 млн до $40 млн. Однако касса новинки уже за традиционные три дня достигла $27,7 млн, а всего фильму удалось освоить $51,1 млн. Оценка новинки на CinemaScore достигла A.

Кинокомикс МАДАМ ПАУТИНА начал прокат с $15,2 млн за обычный уикенд и $25,8 млн – за расширенный. Это в целом соответствует ожиданиям аналитиков, однако такой старт никак нельзя назвать успешным. Для сравнения, МОРБИУС в свое время дебютировал с $39 млн. $3,1 млн картине принесли залы IMAX. Оценка новинки на CinemaScore составила лишь C+, а доля позитивных отзывов на PostTrak добралась до 54%.

На третью строчку опустился экшн АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН, пополнивший свою кассу на $4,7 млн. Общая выручка ленты составила по итогам праздничного уикенда $37,3 млн.

Четвертое место в чарте досталось мультфильму МИГРАЦИЯ. В его копилке к концу уикенда было $116 млн.

Новые эпизоды сериала «Избранные» за традиционный уикенд смогли освоить $3,4 млн. Первые серии 4 сезона две недели назад начинали работу с $6 млн.

Сборы комедийного хоррора ЛИЗА ФРАНКЕНШТЕЙН сократились на второй неделе проката на 45,1%. Общая касса холдовера достигла $8 млн.

В десятку лучших смог пробиться экшн ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. На счету фильма с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом к концу расширенного уикенда было $2,1 млн.

Фото: кадр из фильма БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ

19.02.2024 Автор: Максим Острый