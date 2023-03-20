Американская касса: чарт возглавил «Шазам! Ярость богов»

Лидером североамериканского проката на минувшем уикенде стала картина Warner/New Line Cinema ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ. Картина открылась с $30,5 млн в 4071 кинотеатре, продемонстрировав результат на 44% хуже по сравнению с первой частью франшизы 2019 года ($53,5 млн). Слабый старт второго фильма прогнозировался аналитиками: картине прочили результат в $35-38 млн, однако ЯРОСТЬ БОГОВ выступила даже ниже ожиданий.

Старт ЯРОСТИ БОГОВ стал одним из худших среди фильмов по киновселенной DC. Ниже сборы были только у ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984 ($16,7 млн) и ОТРЯДА САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ ($26 млн), при том, что эти фильмы вышли во время пандемии коронавируса.

Критики, многие из которых благосклонно отнеслись к первому фильму, оказались не в восторге от сиквела. В настоящее время он имеет рейтинг 53% на портале Rotten Tomatoes. Зрители более положительно отнеслись к ЯРОСТИ БОГОВ, поставив ему оценку B+ CinemaScore. Первая часть получила 90% от критиков на Rotten Tomatoes и оценку «A» на CinemaScore.

На втором месте расположился КРИК 6. Во второй уик-энд в кинотеатрах хоррор от Paramount сумел заработать $17,5 млн в 3676 кинотеатрах. Падение составило 61%, общая сумма сборов картины на североамериканском рынке достигла отметки в $76 млн.

Бронза у боксерской драмы КРИД 3, которая пополнила свою копилку на $15,4 млн. Падение составило 43,6%. Фильм Майкла Б. Джордана на данный момент заработал в Северной Америке $127,7 млн.

Научно-фантастический боевик о динозаврах 65 с Адамом Драйвером и ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ замыкают пятерку лидеров с $5,8 млн и $4,1 млн соответственно.

20.03.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов