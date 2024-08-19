Американская касса: «Чужой: Ромул» показал второй лучший старт в истории франшизы

Космический хоррор ЧУЖОЙ: РОМУЛ заработал за уикенд $41,5 млн, показав второй старт в истории франшизы. Среди всех фильмов с участием злобного ксеноморфа больше в первый уикенд зарабатывал только ПРОМЕТЕЙ ($51,1 млн). Веру в удачную судьбу новинки внушает и складывающийся позитивный «сарафан»: рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes составляет 86%, от критиков – 81%. Оценка на CinemaScore достигла высокой B+.

Кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА на фоне старта сильного конкурента потерял 46,1% от выручки прошлого уикенда. Его общая касса в американском прокате достигла $546 млн. Это шестой показатель среди всех проектов MCU.

Бронза бокс-офиса на уикенде досталась мелодраме ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС. Снижение ее сборов составило 52%. Общая выручка ленты с Блейк Лайвли вплотную приблизилась к отметке в $100 млн.

Фильм-катастрофа СМЕРЧ 2, несмотря на VOD-премьеру, сохранил место в пятерке лучших, пополнив свой счет на $9,8 млн. Общие сборы проекта достигли $238 млн.

Место в первой пятерке смог завоевать приуроченный к 15-летнему юбилею перевыпуск мультфильма КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ. Картина студии Laika заработала за уикенд $8,4 млн.

Индийское комедийное фэнтези ЖЕНЩИНА 2 начало прокат с $2,6 млн и девятой строчки чарта.

Сборы фантастического экшна БОРДЕРЛЕНДС рухнули на второй неделе проката на 72,7%. За десять дней проката экранизация видеоигры освоила только $13,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧУЖОЙ: РОМУЛ

19.08.2024 Автор: Максим Острый