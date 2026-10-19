Американская касса: STREET FIGHTER возглавил прокат, но сенсацию сотворил документальный фильм

Американский бокс-офис показал один из сильнейших октябрьских результатов за последние годы. Совокупные сборы уикенда 16–18 октября оцениваются в $107 млн, что на 58% выше аналогичного периода прошлого года, когда чарт возглавил ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2 с $27,3 млн.

Лидером проката стал комедийный боевик STREET FIGHTER, заработавший $31 млн в 3575 кинотеатрах. Результат соответствует ожиданиям студии, хотя и уступает 19% старту МОРТАЛ КОМБАТ 2 ($38,5 млн). При производственном бюджете около $82 млн фильму предстоит рассчитывать и на международные сборы.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Картина получила B- по CinemaScore и 80% положительных зрительских оценок на Rotten Tomatoes против B и 86% у МОРТАЛ КОМБАТ 2. Доля родителей с детьми младше 12 лет составила всего 11%, что подтверждает ориентацию проекта прежде всего на поклонников игровой франшизы и взрослую аудиторию. При этом 58% сборов обеспечили премиальные форматы, включая IMAX.

Главной сенсацией уикенда стал документальный фильм УВИДЕТЬ ВСЕ (в России с 19 ноября, VLG) о бывшей главе Theranos Элизабет Холмс. Картина заняла второе место, собрав $15 млн всего в 855 кинотеатрах. Средняя наработка достигла $17,5 тысячи на площадку. Это второй лучший старт документального проекта в истории американского проката после ФАРЕНГЕЙТ 9/11 Майкла Мура ($23,9 млн) и крупнейший дебют фильма менее чем на 1000 площадках со времен БОРАТА.

Важную роль в успехе сыграла маркетинговая стратегия A24. После неожиданной премьеры на фестивале в Теллурайде студия ограничила стартовый прокат 855 кинотеатрами, рассчитывая сформировать культурный резонанс перед расширением релиза. За уикенд было зафиксировано более 2000 аншлаговых сеансов. При этом 70% аудитории оказались моложе 35 лет, а группа 18–34 года обеспечила 62% посещаемости. На PostTrak фильм получил 98% положительных оценок и рекордные для документального релиза 91% ответов «определенно рекомендую». Рейтинг на Letterboxd достиг 4,8 балла.

На третью строчку опустился хоррор ЧУЖАЯ МАМА, собравший около $8,4 млн за второй уикенд. После старта с $27,8 млн сборы упали примерно на 70%, а общая касса в США и Канаде достигла $44,9 млн. Столь резкое снижение в сочетании с низкими оценками аудитории (D+ по CinemaScore и 17% положительных рецензий на Rotten Tomatoes) указывает на ограниченный потенциал дальнейшего проката. При бюджете около $18 млн картина уже окупила производство за счет мировых сборов.

Лишь с четвертого места стартовал триллер о выживании КИТ: ВО ТЬМЕ ГЛУБИН, заработавший около $8 млн при производственном бюджете в $60 млн. Фильм получил оценку B по CinemaScore, а 61% опрошенных на PostTrak заявили, что определенно рекомендуют его к просмотру. Однако проект не выдержал конкуренции за мужскую аудиторию старше 25 лет со STREET FIGHTER и документальной лентой УВИДЕТЬ ВСЕ, которая демонстрировалась менее чем на трети его площадок.

Пятерку лидеров замкнула новая экранизация романа Джейн Остин РАЗУМ И ЧУВСТВА с $7,3 млн. Результат оказался ниже предварительных ожиданий, однако при бюджете около $20 млн картине не требуется касса уровня крупных студийных драм. Фильм получил A- по CinemaScore и 90% положительных оценок на PostTrak. Женщины составили 84% аудитории, а зрители в возрасте 18–34 лет – 56%. Присутствие Дейзи Эдгар-Джонс помогло привлечь молодую публику, но не обеспечило крупного старта.

Индийский боевик ТЮРЕМЩИК 2 начал американский прокат с ограниченного числа площадок, собрав около $3,3 млн за первые два дня и заняв место в нижней части топ-10. Для проекта, ориентированного прежде всего на аудиторию индийского кино, такой результат следует оценивать с учетом ограниченного числа кинотеатров.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма УВИДЕТЬ ВСЕ

19.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов