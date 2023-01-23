Американская касса: «Пропавшая без вести» стартует с четвертой строчки

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ собрал за шестой уикенд еще $19,7 млн, увеличив свою кассу до $598 млн.

Анимационный проект КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ заработал дополнительно $11,5 млн. Теперь сборы релиза составляют $126 млн.

Хоррор M3ГАН собрал еще $9,1 млн за три дня проката. Суммарно за три уикенда проект заработал $72,6 млн.

С четвертой строчки чарта стартовал триллер ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ, одним из продюсеров которой выступил Тимур Бекмамбетов. Релиз заработал $9,3 млн за уикенд, что больше результата проекта ПОИСК 2018 года ($6 млн).

Драма МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД с Томом Хэнксом замыкает пятерку лидеров, собрав еще $9 млн за выходные. На данный момент касса релиза достигла отметки $35,3 млн.

23.01.2023 Автор: Виолетта Палий