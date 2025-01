Американская касса: хоррор «Вульфмен» стартовал ниже ожиданий рынка

Общая касса кинотеатров США на минувшем уикенде с учетом праздничного понедельника (20 января страна отмечает День Мартина Лютера Кинга), по подсчетам аналитиков, составит $93,1 млн. Это второй худший показатель для этих дат за последние десять лет (если не считать период пандемии, когда кинотеатры стояли закрытые). В 2022-м сборы площадок составили лишь $85 млн, тогда чарт возглавил КРИК с $30 млн.

С первой строчки чарта, преподнеся приятный сюрприз рынку, начала работу комедия ONE OF THEM DAYS. За уикенд ее касса достигла $11,6 млн, к вечеру понедельника сборы проекта, вероятно, доберутся до $14 млн. У новинки, судя по всему, будет отличный «сарафан»: ее оценка на CinemaScore достигла A-, а доля позитивных отзывов от зрителей на Rotten Tomatoes составляет близкие к идеалу 92%.

Серебро в рамках традиционного уикенда досталось холдоверу МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ. Касса проекта выросла за три дня на $11,5 млн, достигнув $206 млн.

Фильм ужасов ВУЛЬФМЕН дебютировал на третьей позиции и с $10,6 млн на счете. Оценка фильма на CinemaScore составила лишь C-, доля позитивных отзывов на PostTrak достигла скромных 54%.

Четвертая строчка досталась семейной ленте СОНИК 3. Сборы проекта за уикенд составили $8,6 млн, а общая касса – $216 млн.

Замкнул пятерку лучших боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА, потерявший 56,1% от выручки стартового уикенда. Тотал экшна с Джерардом Батлером в главной роли к вечеру воскресенья составил $26,2 млн.

20.01.2025 Автор: Максим Острый