Американская касса: новая «Мумия» стартовала хуже ожиданий

Анимационный хит Illumination, Nintendo и Universal СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО уверенно удержал первое место с $35 млн за третий уикенд (сборы сократились на 49%). Суммарная выручка проекта в США достигла $355 млн, а мировая касса – $747 млн.

Фантастическая драма ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» собрала за пятый уикенд $20,5 млн (падение всего 15% к прошлой неделе), доведя американскую кассу до внушительных $285 млн. Картина с Райаном Гослингом демонстрирует редкую для блокбастера устойчивость и вместе с МАРИО играет роль якоря весеннего сезона.

На третьей строчке – главная новинка уикенда, хоррор МУМИЯ (New Line/Blumhouse/Atomic Monster), стартовавшая с $13 млн на 3 304 экранах. Это хуже прогнозов, которые варьировались от $17 млн до $22 млн. По опросам CinemaScore фильм получил от зрителей оценку C+. Рейтинг аудитории на Rotten Tomatoes – 77% (критики приняли проект куда прохладнее, выставив ему 45%), что типично для хоррора, работающего в первую очередь на фанатов жанра.

Четвертую позицию в чарте заняла драмеди A24 ВОТ ЭТО ДРАМА!, собравшая $4,8 млн за третий уикенд (падение на 44%) при сокращении числа кинотеатров до 2 629 (-522). Суммарно фильм накопил $40 млн в США. В итоге тот фильм финишировал на уровне $50,1 млн.

На пятом месте расположилась романтическая картина Universal ТЫ, Я И ЛЕТО В ТОСКАНЕ, собравшая $3,8 млн за второй уикенд (падение на 51%) на 3 157 экранах. Общая касса в США – $14,4 млн.

На седьмой строчке расположился боевик НОРМАЛ от Magnolia, который вышел на 2 153 экранах, а также одновременно стартовал в России. Фильм с Бобом Оденкерком собрал $2,7 млн за первые три дня (пятница – $1,1 млн с учетом $250 тысяч за превью). Оценка зрителей по CinemaScore – C+, мужчины составили 65% аудитории, основной вклад в кассу обеспечили регионы Юга, Среднего Запада и Запада США.

Еще одна новинка – независимая комедия ПАРНИ ИЗ АВТОБУСА – стартовала с $1,7 млн на 800 экранах и заняла девятое место. Фильм с Дэвидом Спейдом и Тео Воном получил 62% одобрения зрителей на Rotten Tomatoes (критического рейтинга пока нет).

Отдельно стоит отметить еще один проект, замкнувший топ‑10 уикенда, – индийскую хоррор‑комедию БХУТ БАНГЛА. Фильм вышел в ограниченном формате на 500 экранах и за первые три дня собрал $950 тыс. Интересно, что существенная часть выручки поступает не только с американских площадок, но и из Канады, где лента демонстрирует особенно крепкие сборы в кинозалах, рассчитанных на членов диаспоры, подтверждая устойчивый спрос североамериканской аудитории на жанровое индийское кино на языке оригинала.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

20.04.2026 Автор: Дмитрий Некрасов