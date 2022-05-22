Американская касса: «Все везде и сразу» стал кассовым проектом студии А24

Кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ сохраняет лидерство в свой третий уикенд с суммарной домашней кассой $342 млн. За прошедший уикенд релиз заработал $31,6 млн.

Драма АББАТСТВО ДАУНТОН 2 собрала в первый прокатный уикенд $16 млн. Для сравнения, оригинальный фильм 2019 года заработал на старте $31 млн.

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ заработал еще $6,1 млн, что увеличило американскую кассу релиза до $74,3 млн.

Проект СОНИК 2 В КИНО также добавил на свой счет $3,9 млн, и теперь сборы фильма оказались на уровне $181 млн.

Психологический хоррор РОД МУЖСКОЙ компании А24 стартовал лишь с $3,2 млн по итогам уикенда. Ранее фантастический экшн ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ, который стал в минувшие выходные самым кассовым релизом студии А24 в американском прокате с $52,3 млн, обойдя НЕОГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ ($50 млн) и ЛЕДИ БЕРД ($48,9 млн), стартовал в ограниченном прокате в 10 кинотеатрах с $0,5 млн, а в третий уикенд при увеличении числа площадок до 1250, релиз собрал $6 млн.

22.05.2022 Автор: Виолетта Палий