Американская касса: «Одиссея» показала третий лучший старт 2026 года

Новый лидер американского проката появился без каких-либо оговорок. Исторический эпик Кристофера Нолана ОДИССЕЯ начал работу с результатом $125 млн, показав третий лучший старт 2026 года после ИСТОРИИ ИГРУШЕК 5 ($159 млн) и СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО ($131 млн). Это также четвертый по величине старт среди фильмов с рейтингом R за всю историю американского проката. По данным EntTelligence, за первые выходные ОДИССЕЮ посмотрели 7,5 млн зрителей в Северной Америке против 5,9 млн у ОППЕНГЕЙМЕРА. Более половины кассовых сборов (53%) обеспечили премиальные форматы, а доля IMAX достигла почти 24% всей выручки – это один из лучших результатов в истории сети. Картина получила одну из самых сильных зрительских оценок года среди блокбастеров – A по опросам CinemaScore, а рейтинг критиков на Rotten Tomatoes достиг 95%.

После слабого старта игровая версия МОАНЫ не сумела стабилизироваться во второй уикенд. Лента заработала $19 млн, потеряв 56% относительно дебютного уикенда. Общие сборы ремейка достигли $82 млн в США и $178 млн во всем мире. При производственном бюджете около $250 млн аналитики уже прогнозируют проекту убытки в размере не менее $100 млн.

Пятый уикенд принес ИСТОРИИ ИГРУШЕК 5 еще $14,8 млн (-22%). Общие сборы в Северной Америке достигли $431 млн.

Мультфильм МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ собрал $14,8 млн, снизившись лишь на 30% по сравнению с предыдущим уикендом. Это одно из лучших удержаний среди широких релизов недели. Домашняя касса достигла $138 млн.

Замкнул пятерку лидеров фильм ужасов ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО. Во второй уикенд хоррор собрал $5 млн, потеряв 64% кассы по сравнению с дебютом. Североамериканские сборы фильма достигли $24,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

20.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов