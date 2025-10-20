Американская касса: сиквел «Черного телефона» стартовал лучше первого фильма франшизы

Чарт возглавил фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2, который является прямым продолжением ставшей хитом проката картины 2022 года. На счету у новинки оказалось $26,5 млн, тогда как у первой части, выходившей в июне, было $23,6 млн. Кроме того, старт картины Скотта Дерриксона оказался лучше, чем у УЛЫБКИ 2 ($23 млн) и УЖАСАЮЩЕГО 3 ($21,5).

Скромные $11,1 млн принес второй уикенд фантастическому проекту ТРОН: АРЕС. Падение сборов составило 66,6%. Общая касса 180-миллионного блокбастера после 10 дней проката составляет всего лишь $54,6 млн.

Тройку лидеров замкнула фантастическая комедия ВЕЗУНЧИКИ с Киану Ривзом в главной роли. Картина стартовала по нижней планке ожиданий, заработав всего $6,2 млн при бюджете, аналогичном бюджету лидера уикенда.

Новый фильм Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ продолжает демонстрировать отличную динамику. На третьем уикенде касса проекта снизилась на умеренные 41,2%, принеся дополнительно $4 млн. Всего на счету у картины с Леонардо Ди Каприо $61,9 млн.

Топ-5 замкнула основанная на реальной истории криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ. Сборы снизились на 54,4%, до $3,7 млн. Всего в копилке фильма $15,5 млн.

Порядка $2,7 млн заработал исторический триллер ИСТИНА И ИЗМЕНА. В десятке лучших картине досталось шестое место.

В топ-10 также попал психологический триллер ПОСЛЕ ОХОТЫ. Касса первого уикенда широкого проката нового фильма Луки Гуаданьино с Джулией Робертс в главной роли составила $1,6 млн.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2

20.10.2025 Автор: Дмитрий Некрасов