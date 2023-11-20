Американская касса: «Капитан Марвел 2» показал самое сильное падение среди всех проектов MCU

Новые ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, получившие подзаголовок БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ, смогли освоить $44 млн за первый уикенд, что на 57,1% уступает заключительному фильму оригинальной франшизы, стартовавшему в 2015 году с $103 млн. Приквел получил рейтинг B+ на CinemaScore.

На втором месте бокс-офиса расположилась еще одна новинка, мультфильм ТРОЛЛИ 3. На счету проекта к вечеру воскресенья было $31,8 млн, а за три дня она заработала $30,6 млн. Это на 34,3% ниже цифр оригинального мультфильма ($46,6 млн). Оценка мультфильма на CinemaScore достигла A, доля положительных отзывов на PostTrak – 85%.

На третье место рейтинга опустился кинокомикс КАПИТАН МАРВЕЛ 2, чьи сборы рухнули сразу на 77,9%. Это самое сильное падение среди всех проектов Кинематографической вселенной Marvel (MCU). Ранее антирекорд принадлежал проекту ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ (-69,9%). Общие сборы холдовера по итогам десяти дней составили $65 млн.

Как и КАПИТАН МАРВЕЛ 2, хоррор ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ заработал за уикенд $10,2 млн, разделив тем самым с кинокомиксом третье место чарта. Ее оценка на CinemaScore составила B-, а рейтинг одобрения на PostTrak – 74%.

Замкнул первую пятерку еще один фильм ужасов, ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ. Его общая касса по итогам недели достигла $133 млн.

С седьмого места в рейтинге и $2,5 млн начало прокат спортивное драмеди СЛЕДУЮЩИЙ ГОЛ – ПОБЕДНЫЙ. Новая режиссерская работа Тайки Вайтити не смогла оправдать надежд экспертов. Оценка картины на CinemaSсore составила B+, доля позитивных отзывов на PostTrak – 86%.

Что касается ограниченного проката, то главной премьерой там стала черная комедия СОЛТБЕРН Эмиральд Феннел. На семи площадках картина смогла освоить $316 тысяч.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2

20.11.2023 Автор: Максим Острый