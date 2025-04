Американская касса: сразу два проекта Warner Bros. оказались в тройке лидеров

Минувшие выходные стали большой победой для Warner Bros. и ее боссов – первые два места локального чарта заняли проекты студии. Возглавил десятку хоррор ГРЕШНИКИ. Лента с Майклом Б. Джорданом смогла привлечь за пасхальный уикенд $45,6 млн. Картину высоко оценили и критики, и зрители – ее рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 98% и 97% соответственно. Также ГРЕШНИКИ оказались первым фильмом ужасов, удостоившимся оценки А на CinemaScore за всю его 47-летнюю историю.

Экранизация видеоигры MINECRAFT В КИНО опустилась на вторую строчку. Лента с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа освоила еще $41,3 млн. Снижение ее выручки составило 47,4%. Общие сборы проекта выросли до $344,6 млн.

Место в топ-3 смог сохранить анимационный проект от Angel Studios ЦАРЬ ЦАРЕЙ. На второй неделе проката его выручка снизилась на минимальные 10,8% – картина смогла привлечь еще $17,3 млн. Ее общая касса выросла до $45,3 млн.

Четвертое место досталось экшн-триллеру НОВИЧОК. Лента с Рами Малеком пополнила свою копилку на $7,2 млн, увеличив свой бокс-офис до $27,3 млн.

Замкнул пятерку военный боевик ПОД ОГНЕМ. Фильм освоил за уикенд $4,8 млн, потеряв 41,6% от стартовых показателей. Всего в копилке проекта теперь – $17,1 млн.

На шестой строчке оказался триллер ДРОП с результатом в $3,3 млн. Общая касса картины после второй недели проката составила $13,5 млн.

С седьмого места стартовал музыкальный мультфильм COLORFUL STAGE! THE MOVIE: A MIKU WHO CAN'T SING. Японский мультфильм по мотивам игры Sega заработал $2,8 млн в 800 кинотеатрах. Зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes составил высокие 96%.

На восьмой строчке чарта расположился перевыпуск мелодрамы ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ, приуроченный к 20-летнему юбилею. Картина Джо Райта смогла привлечь $2,7 млн.

На девятое место опустилась третья часть кинотеатральной версии сериала The Chosen: Last Supper, увеличив свой бокс-офис до $11 млн.

Замкнула десятку БЕЛОСНЕЖКА. За уикенд сказка привлекла еще $1,2 млн, а ее касса выросла до $84,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГРЕШНИКИ

21.04.2025 Автор: Илья Кувшинов