Американская касса: «Супермен» сохранил лидерские позиции

На второй неделе проката новый СУПЕРМЕН пополнил свой счет на $57,3 млн. Падение кассовых сборов составило 54,2%. Всего в копилке кинокомикса Джеймса Ганна в домашнем прокате сейчас $235 млн.

В отсутствии новых блокбастеров второе или даже третье дыхание обрели уже идущие на экранах крупные релизы. Так, серебро в чарте сохранил за собой МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ, потеряв всего 42% от предыдущей недели. По итогам трех уикендов в копилке проекта уже $276 млн.

Лучшей новинкой уикенда ожидаемо стал хоррор Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ. Продолжение, которое одновременно является перезапуском культового слэшера 1997 года, заработало на старте $13 млн при бюджете $18 млн. Новинке не приходится рассчитывать на позитивный «сарафан»: по данным CinemaScore, зрители выставили картине C+. Критики тоже остались недовольны увиденным: на RottenTomatoes их рейтинг «свежести» составил лишь 38%.

На четвертом месте таблицы расположилась еще одна новинка – мультфильм СМУРФИКИ В КИНО. Релиз стартовал ниже ожиданий, собрав скромные $11 млн. Маркетинговая кампания новинки строилась на том, что главную роль в ней озвучивает певица Рианна, которая к тому же написала несколько песен к проекту. Но, судя по всему, это не сильно помогло релизу: оценка B+ по опросам CinemaScore оказалась самой низкой среди всех фильмов франшизы.

Замкнул топ-5 спортивный экшн F1, продемонстрировавший лучшую стойкость среди холдоверов. Фильм с Брэдом Питтом в главной роли потерял всего 26,4% кассы, пополнив свою копилку на $9,6 млн. Его общий бокс-офис в США достиг $154 млн.

Еще одной новинкой в топ-10 оказался комедийный вестерн со звездным составом ЭДДИНГТОН Ари Астера. При бюджете в $25 млн новый фильм режиссера СОЛНЦЕСТОЯНИЯ собрал лишь $4,3 млн. Оценка ленты по опросам CinemaScore составила только C+, средний балл на IMDb – 6,9, а рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes – 66%.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН

21.07.2025 Автор: Дмитрий Некрасов