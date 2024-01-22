Американская касса: «Дрянные девочки» лидируют вторую неделю подряд

Мюзикл ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ сохранил лидерство в американском прокате. Сборы проекта сократились на втором уикенде на 59,1%. За десять дней в прокате картина освоила $50 млн.

Экшн ПЧЕЛОВОД за уикенд привлек $8,5 млн, снижение сборов составило 48,8%. Общая касса релиза достигла $31,1 млн.

Замкнул тройку лидеров мюзикл ВОНКА, пополнивший свою копилку на $6,4 млн. В общей сложности на счету релиза – $187 млн.

Четвертую строчку сохранила за собой комедия КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ. Сборы картины снизились на умеренные 24,2%, всего на его счету – $64,2 млн.

Место в первой пятерке сохранил еще один холдовер, мультфильм МИГРАЦИЯ. Его касса сократилась также на минимальные 15% и достигла $94,7 млн.

Единственной новинкой, пробившейся в первую десятку американского бокс-офиса, стал триллер МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. Лента начала свой путь в прокате с $3 млн, что соответствует прогнозам экспертов. Оценка фильма на CinemaScore составила лишь C-, доля позитивных отзывов на PostTrak – 49%.

На десятое место в чарт вернулась фантастическая мелодрама БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ, чья роспись на неделе выросла до 1400 площадок. Общая касса проекта достигла отметки $20,4 млн.

Фото: кадр из фильма ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ

22.01.2024 Автор: Максим Острый