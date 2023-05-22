Американская касса: «Форсаж 10» возглавил прокат

ФОРСАЖ 10, стоивший в производстве, по некоторым данным, $340 млн, за первый уикенд в США заработал $67,5 млн. Это соответствует ожиданиям экспертов, которые прогнозировали картине сборы в диапазоне от $58 млн до $73 млн.

На вторую позицию в чарте сместился кинокомикс СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. Падение его сборов составило 48,4%, касса уикенда – $32 млн. Всего в копилке фильма уже $267 млн, однако это все еще уступает графику второй части, которая после трех недель в прокате могла похвастаться $301 млн.

Замкнул тройку лидеров мультфильм БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО. За уикенд он освоил $9,8 млн, а его общий счет вырос до $549 млн.

КНИЖНЫЙ КЛУБ 2 заработал $3 млн, общая выручка ленты на данный момент составляет $13,1 млн.

Пятое место в рейтинге досталось хоррору ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ. Холдовер пополнил копилку на $2,4 млн, тем самым доведя свои общие сборы до $64,1 млн.

Триллер ГИПНОТИК с Беном Аффлеком в главной роли заработал на втором уикенде работы лишь $0,8 млн, а всего в ее активе – $4,1 млн. Картина расположилась на седьмой строчке.

Фото: постер фильма ФОРСАЖ 10.

22.05.2023 Автор: Максим Острый, Кирилл Шамсутдинов