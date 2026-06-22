Американская касса: «История игрушек 5» установила рекорд 2026 года

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 стартовала с $160 млн в 4425 кинотеатрах, продемонстрировав лучший дебют 2026 года и установив новый рекорд франшизы. Новинка получила отличную поддержку аудитории: 95% зрительского рейтинга и 94% рейтинга критиков на Rotten Tomatoes, а также оценку CinemaScore A. По данным EntTelligence, за первый уикенд мультфильм посмотрели 11,5 млн зрителей. Это второй результат среди семейной анимации после пандемии, первой остается ГОЛОВОЛОМКА 2 (12,2 млн проданных билетов). Премиальные форматы обеспечили 31% всей выручки, включая 8% от IMAX.

На второй неделе научно-фантастический проект Стивена Спилберга ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ потерял 62%, собрав $17 млн. Общая касса достигла $78,3 млн в Северной Америке. Основная проблема – ограниченный интерес за пределами мужской аудитории старшего возраста.

Главной сенсацией года остается романтический хоррор ОБСЕССИЯ Карри Баркера. На шестой неделе проката фильм потерял всего 25%, получив $14,2 млн. Североамериканские сборы достигли $216 млн.

Интернет-хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ по мотивам популярного веб-феномена на четвертой неделе заработал еще $7,3 млн (-36,5%), доведя домашнюю кассу до $175 млн.

Пародийная франшиза продолжает уверенное движение к прибыли. На третьей неделе ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6 собрало еще $6,7 млн, снизившись на 53%. Общая касса достигла $97,6 млн в США.

Фестивальный хоррор Neon ЛЕВИТ стартовал с $2,7 млн в 1076 кинотеатрах. Несмотря на относительно скромный результат, релиз показал хороший средний сбор на площадку и получил сильную поддержку критиков. Оценку CinemaScore фильм не получил, однако положительная реакция профильной прессы позволяет рассчитывать на устойчивый прокат по аналогии с независимыми жанровыми хитами последних лет.

Ревизионистская версия легенды о Робин Гуде с Хью Джекманом СМЕРТЬ РОБИН ГУДА стартовала с $2,6 млн в 1762 кинотеатрах, что выглядит слабым результатом для релиза такого масштаба. Главной проблемой стали смешанные отзывы аудитории. Картина получила лишь C+ по CinemaScore и 69% на Rotten Tomatoes.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5

22.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов