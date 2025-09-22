Американская касса: хоррор «Тот самый» взял серебро чарта

Сентябрь в американском кинопрокате начинает буксовать. Если два предыдущих уикенда отметились рекордами со стороны новинок, то в этот раз премьеры стартовали ниже ожиданий, а общая касса отстала от аналогичного периода прошлого года на 4,4% и на 22% – от 2019 года.

Лидерство в чарте сохранило за собой аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, заполучившее $17,3 млн. Выручка японского проекта, триумфально отработавшего во всем мире, на втором уикенде в США рухнула на 75,5%. За десять дней американский бокс-офис самого кассового аниме в истории достиг $105 млн.

Со второй строчки стартовал новый продюсерский проект Джордана Пила ТОТ САМЫЙ. Спортивный хоррор с оригинальным сюжетом заработал $13,5 млн. На позитивный «сарафан» новинке рассчитывать не стоит: рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 28%, а первые зрители поставили очень низкую оценку C-.

Умеренным падением на 49,5% на третьем уикенде отделался фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД. Касса за три дня составила $13 млн, а всего на счету у проекта $151 млн.

Еще лучше динамика оказалась у триллера ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА. Второй уикенд добавил картине по произведению Стивена Кинга $6,3 млн (-46,2%), а тотал вырос до $22,7 млн.

Третья часть полнометражной версии знаменитого британского сериала АББАТСТВО ДАУНТОН добавила к своим капиталам $6,3 млн, общий бокс-офис дошел до $31,6 млн.

Мелодрама с элементами фэнтези БОЛЬШОЕ СМЕЛОЕ КРАСИВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ стартовала всего с $3,5 млн при худшей наработке в топ-10. Главные роли в картине исполнили Колин Фаррелл и Марго Робби. Для последней это оказался худший старт в карьере; до этого антирекорд принадлежал картине ВАВИЛОН ($3,6 млн). Рейтинг «свежести» от критиков на RT составил лишь 37%, 58% – на том же сайте от зрителей и B- по опросам CinemaScore.

Еще одна премьера широкого проката, спортивная драма ВОЗРАСТНОЙ ИГРОК заполучила $2,8 млн. На большие экраны картину выпустил дистрибьютор Angel, специализирующийся на религиозных и вдохновляющих проектах. По опросам CinemaScore картина получила отличную оценку A.

На девятом месте в таблице оказался выпущенный на большой экран всего на неделю театральный мюзикл NOAH — LIVE! За три дня релиз заработал $1,4 млн в 933 кинотеатрах.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ТОТ САМЫЙ

22.09.2025 Автор: Дмитрий Некрасов