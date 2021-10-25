Американская касса: «Дюна» показала хорошие результаты на старте

За минувшие выходные ДЮНА показала крупнейший домашний старт среди проектов Дени Вильнева и лучший старт среди гибридных релизов Warner Bros. – $40,1 млн при прогнозируемых $30–35 млн. Это также восьмой фильм компании в 2021 году, который в премьерный уикенд занимает первую строчку.

Следом идет слэшер ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ, падение сборов которого во второй прокатный уикенд составило 71%. Связывают подобный результат с не очень большим зрительским интересом к проекту. За минувшие выходные фильм заработал $14,5 млн, его общая касса составила $73,1 млн.

Замыкает тройку лидеров боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ: за третью неделю фильм собрал $11,9 млн, а суммарно в домашнем прокате ему покорились $120 млн. На четвертой строчке рейтинга расположился ВЕНОМ 2 с $9,1 млн за уикенд и общей кассой в $181,8 млн.

Довольно низкий результат показал НЕИСПРАВИМЫЙ РОН, заработавший в стартовый уикенд лишь $7,3 млн, что в несколько раз меньше сборов в премьерный уикенд у таких семейных фильмов, как ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО ($13 млн), СЕМЕЙКА АДДАМС 2 ($17 млн), БОСС-МОЛОКОСОС 2 ($16 млн) и КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ($31 млн), выходивших также во время пандемии.

Еще одной новинкой недели, показавшей хороший для артхаусного проекта результат, стал ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» с $1,3 млн.

Суммарная касса в домашнем бокс-офисе с 1 января по 24 октября 2021 года составляет $3 млрд, что на 42% больше результата прошлого года за тот же период.

25.10.2021 Автор: Виолетта Палий