Американская касса: третий «Аватар» стартовал хуже предыдущего фильма

Кинопрокат Северной Америки возглавил блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ, однако франшиза, судя по всему, постепенно теряет внимание зрителей. Триквел заработал за уикенд $88 млн, что на 34% меньше, чем было у сиквела ($134 млн). 56% сборов обеспечил формат 3D. По опросам CinemaScore картина получила отличную оценку А, такую же, как и у предыдущих двух частей. Готовы рекомендовать фильм к просмотру 72% зрителей, тогда как у сиквела этот показатель был на уровне 82%.

На втором месте чарта расположился анимационный библейский мюзикл ДАВИД. Картина заполучила $22 млн. Опросы CinemaScore присудили мультфильму оценку A, а PostTrak дает 85% положительных оценок в целом и 93% – от детей до 12 лет.

В тройку лидеров попал триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG, с 08.01.2026), стартовавший с $19 млн. Новинку неплохо приняли критики: ее рейтинг «свежести» от экспертов на Rotten Tomatoes составляет 75%. При этом доля положительных отзывов от зрителей на том же сайте еще выше – 93%.

Мультфильм ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ освоил $16 млн, расположившись на четвертой строчке бокс-офиса. По опросам CinemaScore новый релиз получил самую высокую для франшизы оценку A-.

Топ-5 замкнул мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2, добавивший к своим капиталам $14,5 млн при падении на 44%. Всего на счету у анимации $283 млн. Это шестой результат в текущем году в США.

Стоит отметить феноменальный результат спортивной картины МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK, с 15.01.2026). Фильм с Тимоти Шаламе вышел всего в шести кинотеатрах, где заработал $875 тысяч. Наработка у релиза оказалась лучшей не только в этом году, но и в целом с момента выхода ЛА-ЛА ЛЕНДА в 2016-м. Также это лучший результат по наработке для дистрибьютора А24 за всю его историю. Бюджет фильма составил внушительные $70 млн, и это делает его одним из самых амбициозных проектов студии.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ

22.12.2025 Автор: Дмитрий Некрасов