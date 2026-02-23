Американская касса: старые лидеры – новые позиции

После сравнительно тихого уикенда Дня президентов североамериканский бокс-офис показал небольшой рост. Даже при том, что постпраздничный период в США традиционно считается вялым, текущие цифры выглядят весьма неплохо. Суммарные сборы всех фильмов на уикенде превысили $79 млн, что на 2% выше аналогичного периода прошлого года.

Анимационный хит студии Sony Pictures Animation GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ неделей ранее шел ноздря в ноздрю с костюмированной драмой Warner Bros ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ, но в итоговом зачете уверенно вырвался вперед. Во второй уикенд картина собрала около $17 млн, показав небольшое падение на 38% и сохранив первое место в Северной Америке с отрывом примерно в $3,2 млн от конкурента. Тотал вырос до $58,3 млн. Для семейного анимационного фильма динамика отличная, и она говорит о хорошем «сарафане». При продолжающемся интересе зрителей и сильной позиции в топе уикенда проект имеет все шансы закрепиться в статусе одного из главных семейных хитов первой половины года.

Взрослое прочтение классического романа ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ во второй уикенд собрало около $14,2 млн. Падение на уровне 57% для ориентированной на женскую аудиторию драмы воспринимается как вполне приемлемое, учитывая опасения аналитиков, что касса будет падать гораздо быстрее. Суммарный бокс-офис фильма в США уже достиг примерно $60 млн.

Сиквел религиозного хита МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ 2 стартовал скромнее ожиданий. Картина получила редкую оценку A+ по версии CinemaScore и высокий уровень «обязательной рекомендации» – 86%, однако по сборам вышла на нижнюю границу прогнозов с результатом около $8 млн за уикенд. Основная аудитория – верующие зрители старшего возраста: 51% пришедших – старше 55 лет, женщины старше 25 лет составили 57%. География сборов ожидаема: фильм уверенно идет по так называемому «библейскому поясу» – юг, южно-центральные штаты и средний запад.

Криминальный триллер ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ за минувший уикенд заработал около $5,8 млн, показав довольно резкое падение сборов на 59% по сравнению с дебютом. Тем не менее картина удержалась в верхней части чарта и сейчас занимает четвертую строчку, а ее совокупная касса после двух недель проката достигла примерно $24,7 млн.

Триллер НА ПОМОЩЬ! в свой четвертый уикенд собрал около $4,5 млн, просев по сравнению с прошлой неделей на 49%, что для такого срока проката выглядит вполне типичным снижением. Фильм замыкает топ-5 североамериканского бокс-офиса, а общий итог его сборов на данный момент составляет внушительные $55,5 млн.

Черная комедия НАСЛЕДНИК с Гленом Пауэллом, которую в США выпускает A24, показала слабый старт. В пятницу фильм собрал около $1,66 млн, а по итогам уикенда – примерно $3,56 млн в 1 625 кинотеатрах. Оценок CinemaScore и PostTrak пока нет, но уже появились данные Rotten Tomatoes: 76% одобрения от зрителей против всего 47% у критиков. Тем не менее для картины такого масштаба эти цифры по кассе выглядят разочаровывающими. Инсайдеры отмечают, что у проекта с самого начала были проблемы со сценарной основой: история о герое, последовательно устраняющем членов семьи, оказалась слишком «легким» вариантом мрачных драм вроде СОЛТБЕРН. A24 еще на ранней стадии купила права на дистрибуцию в США примерно за $5 млн, но, увидев ограниченный потенциал, сократила расходы на маркетинг и уменьшила масштаб релиза. Теперь основная надежда студии – на быстрый выход картины в PVOD и последующую жизнь в цифре.

В десятку лидеров ворвался музыкальный документальный проект EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT от NEON, поставленный Базом Лурманом. Лента собрала около $1,4 млн в пятницу и $3,25 млн за уикенд при показе всего в 325 кинотеатрах. Наработка около $10 тысяч на площадку объясняется активным использованием формата IMAX и точечным выбором локаций. Критики поставили фильму около 95% «свежести», а зрители почти единодушно поддержали релиз – 99% положительных отзывов. Для документального проекта о легенде рок-н-ролла это редкое сочетание восторженного приема и солидной кассы.

С начала 2026 года касса США достигла $1,05 млрд и по-прежнему опережает 2025-й примерно на 7%. Индустрия смотрит в будущее с осторожным оптимизмом: впереди мощный релиз СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО на пасхальных выходных в апреле, а март должен поддержать инерцию за счет нескольких громких премьер.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ

23.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов