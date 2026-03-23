Американская касса: «Проект «Конец света» показал лучший старт в истории для Amazon MGM Studios

Фантастическая лента ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» стала безусловным событием уикенда. В США фильм по мотивам романа Энди Вейера, автора МАРСИАНИНА дебютировал с $80,6 млн. Для студии Amazon MGM Studios это лучший старт в истории компании. Реакция зрителей в США на фильм с Райаном Гослингом – максимально позитивная. Индекс рекомендаций держится выше 80%, что для большой драмы с научно‑фантастическим антуражем – редкий уровень. По опросам CinemaScore оценка составила A (что схоже с тем же МАРИСАНИНОМ).

На второе место в чарте переместился мультфильм ПРЫГУНЫ. Сборы за уикенд составили $18 млн при снижении на 37,2%, а тотал вырос до 120 млн.

Индийский блокбастер СПЕЦИАЛИСТ: МЕСТЬ стал настоящей сенсацией североамериканского рынка. Фильм собрал $9,6 млн за стандартный трехдневный уикенд и $13,5 млн с учетом стартового четверга – новый рекорд среди болливудских релизов в Северной Америке. Особенно впечатляет, что речь идет о четырехчасовой ленте, которая при этом привлекла примерно 3% всей индийской диаспоры в первый уикенд.

Сиквел хоррора с элементами комедии Я ИДУ ИСКАТЬ 2 стартовал в США с $9,1 млн. При бюджете менее $20 млн это неплохой, но не прорывной результат (первая часть стоила всего $6 млн). По опросам CinemaScore у сиквела та же оценка B+, как и у первой части, выходившей летом 2019 года.

Топ-5 замкнула мелодрама НАПОМИНАНИЕ О НЕМ. На втором уикенде бокс-офис картины ожидаемо просел в США на 56%, получилось $8 млн при расширении росписи. Общие сборы выросли до $33,2 млн в домашнем прокате.

В топ-10 на минувшем уикенде неожиданно вернулся фантастический блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. Фильм Джеймса Кэмерона увеличил свои сборы в домашнем прокате до $404 млн. Столько же было потрачено на производство третьей части франшизы.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

23.03.2026 Автор: Дмитрий Некрасов