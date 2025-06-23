Американская касса: «Как приручить дракона» остается лидером проката

Холдовер КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА сохранил лидерство в американском прокате, заработав за три дня $37 млн и потеряв 56,3% от сборов первого уикенда. Общая выручка игровой версии мультфильма выросла до $160 млн.

Со второго места и $30 млн стартовал фильм ужасов Дэнни Бойла 28 ЛЕТ СПУСТЯ. Оценка долгожданного продолжения классики зомби-хоррора на CinemaScore составила B, доля позитивных отзывов на Rotten Tomatoes от простых зрителей – 65%. При этом критикам фильм понравился заметно сильнее: их рейтинг «свежести» достиг 89%.

Очередная работа студии Pixar, анимационная фантастика ЭЛИО начала работу со скромных $21 млн. 85% «свежести» от критиков – также не самая лестная оценка для Pixar. Впрочем, аудитории проект понравился: на CinemaScore она поставила ему A, на PostTrak – 4,5 балла из 5-ти.

Четвертое место на уикенде досталось холдоверу ЛИЛО И СТИЧ. К вечеру воскресенья в активе релиза было в общей сложности $387 млн.

Замкнул пятерку лидеров экшн МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА. После пяти недель в прокате картина заработала $178 млн.

Выручка мелодрамы МАТЕРИАЛИСТКА снизилась на втором уикенде на 48,7%, до $5,8 млн. Общая выручка ленты выросла до $23,9 млн.

В топ-10 американского бокс-офиса смогла пробиться еще одна новинка, индийский экшн КУБЕРА. За уикенд проект освоил $1,8 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА

23.06.2025 Автор: Максим Острый