Американская касса: чарт возглавил триллер Don’t Worry Darling

Психологический триллер DON’T WORRY DARLING за первый уикенд смог освоить $19,2 млн – этого хватило, чтобы возглавить американский прокат. Подобных сборов от него ждали и эксперты – самые оптимистичные прогнозы заканчивались на $22 млн. Новинка выступила практически на одном уровне с такими ориентированными на взрослую публику сентябрьскими релизами как лидер прошлой недели, историческая картина THE WOMAN KING ($19,1 млн), или фантастика 2019 года К ЗВЕЗДАМ ($19 млн). Оценка новинки на CinemaScore составляет умеренную B-, рейтинг «свежести» от кинокритиков на Rotten Tomatoes достигает лишь 38%. Доля положительных отзывов на данном ресурсе от простых зрителей, впрочем, значительно выше – 80%. 66% аудитории картины были женщинами, 70% - в возрасте от 18 до 34 лет.

На второе место опустился исторический экшн THE WOMAN KING, заработавший за уикенд $11,1 млн. Падение его сборов составило 41,5%, что мягче показателей ВЗРЫВНОЙ БЛОНДИНКИ (-55,4%) и КРАСНОГО ВОРОБЬЯ (-49,6%). В то же время, это заметно сильнее, чем было у СКРЫТЫХ ФИГУР (-8,5%) или 12 ЛЕТ РАБСТВА (-31%).

Третью строчку в чарте смог завоевать перевыпуск на больших экранах АВАТАРА Джеймса Кэмерона. Вышедший в формате IMAX 3D блокбастер привлек $10 млн, что в два с половиной раза лучше показателей его же повторного проката в 2010 году. Однако перевыпуску ТИТАНИКА, состоявшемуся в 2012 году, нынешний релиз уступил на 42,1%. 56% аудитории были мужчинами, 57% - в возрасте старше 25 лет.

На четвертую позицию опустился хоррор BARBARIAN, на счету которого по итогам уикенда $28,4 млн.

Замкнул первую пятерку еще один фильм ужасов, PEARL. В его копилке $6,7 млн. От кассы первого уикенда он потерял 38,7%. Это более мягкое падение, чем было у предыдущей работы режиссера Тая Уэста X (-48,7%).

Еще одна новинка прошлой недели, комедия SEE HOW THEY RUN, на минувшем уикенде стала шестой. Падение ее сборов составило 36,8%, что несколько больше, чем было у КРОЛИКА ДЖОДЖО (-36,8%). Тотал ленты достиг $6,1 млн.

26.09.2022 Автор: Максим Острый