Лидером североамериканского проката стал фантастический приключенческий фильм ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ, стартовавший со $120 млн. Новинка вышла на экраны в 4018 кинотеатрах и обеспечила Lionsgate крупнейший дебют со времен пандемии, а также первый старт выше $100 млн за 11 лет. Предыдущим таким результатом студии были $102,7 млн, собранные в первый уикенд картины ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II в 2015 году. Результат особенно показателен на фоне того, что речь идет уже о шестой части серии, которая так же станет приквелом, а не продолжением основной истории с Дженнифер Лоуренс и Джошем Хатчерсоном. В центре сюжета нового фильма – юный Хеймитч Эбернети, будущий наставник Китнисс и Пита, а действие разворачивается во время 50-х Голодных игр, за 24 года до событий первой картины. Возвращение к персонажу, знакомому поклонникам по оригинальной трилогии в исполнении Вуди Харрельсона, оказалось важным фактором интереса аудитории. Сильный старт подкреплен и первыми зрительскими оценками: CinemaScore присвоил фильму отметку A-, что указывает на благоприятный потенциал дальнейшего проката. Существенную часть сборов обеспечили премиальные форматы: на IMAX пришлось 14,5% выручки, на остальные PLF-залы – еще 30%, то есть в сумме почти 45%.

На втором месте расположилась биографическая драма РОККИ – ЭТО Я, расширившая прокат с 29 до 2477 кинотеатров и собравшая $9,3 млн за уикенд. С учетом ограниченного релиза общая касса достигла $10,4 млн. Зрители поставили ленте редкую оценку A+ по CinemaScore; около половины аудитории составили зрители старше 45 лет.

На третью строчку опустилось рождественское фэнтези СКРУДЖ с Джонни Деппом: за второй уикенд проект потерял 59,5% сборов и заработал $7,7 млн, увеличив североамериканскую кассу до $32,5 млн.

Четвертое место занял анимационный фильм КОТ В ШЛЯПЕ, освоивший $6,85 млн и просевший на 39,4% относительно предыдущего уикенда. После трех недель проката его североамериканская касса достигла $47,1 млн.

Топ-5 замкнул фантастический фильм ГОДЗИЛЛА: МИНУС НОЛЬ – $2,7 млн при падении на 68,4%. Число площадок сократилось более чем на тысячу, до 2107 кинотеатров. Общая касса достигла $54,6 млн.

Совокупные сборы всех проектов за уикенд составили около $164 млн – на 10% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, когда стартовала вторая часть ЗЛОЙ. Важным фоном для уикенда стал запуск видеоигры GTA VI, который сопровождался масштабным ожиданием и конкурировал с кинотеатрами за свободное время аудитории.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ

23.11.2026 Автор: Дмитрий Некрасов