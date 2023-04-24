Американская касса: «Братья Супер Марио в кино» снова лидеры проката

БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО на третьем уикенде работы пополнили свою копилку на $58,2 млн, так и не подпустив к вершине чарта новинки: ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ и ПЕРЕВОДЧИКА.

На текущий момент анимационная адаптация игровой франшизы Nintendo собрала $434 млн в Северной Америке и $871 млн в мире, что делает ее самым кассовым релизом года. Сборы на третьем уикенде снизились всего на 37% по сравнению с предыдущим периодом, и стали рекордными для анимации (предыдущий рекордсмен СУПЕРСЕМЕЙКА 2 в 2018 году освоила на третьей неделе работы $46,4 млн). В общем зачете по этому показателю БРАТЬЯ стали седьмыми, обогнав ЧЕЛОВЕКА ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 2021 года с его $56 млн в третий уик-энд.

ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ собрало солидные для релиза с рейтингом R $23,5 млн в 3402 кинотеатрах Северной Америки. Производство кровавого триллера обошлось Warner Bros. и New Line в $15 млн. Изначально его планировалось выпустить на HBO Max, прежде традиционного кинотеатрального прокатеа.

ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ рассказывает историю двух разлученных сестер, пытающихся спасти свою семью от демонических существ, получила неплохие отзывы зрителей и получила «четверку» на CinemaScore. Это пятая часть многолетней франшизы, которая началась с малобюджетного триллера Сэма Рэйми 1981 года ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. Последняя часть — первая картина после перезагрузки серии в 2013 года. Американские сборы фильма десятилетней давности составили $97,5 млн при бюджете в $17 млн.

На третьем месте ПЕРЕВОДЧИК Гая Ричи, который стартовал в соответствии с довольно низкими ожиданиями, заработав $6,3 млн долларов в 2611 кинотеатрах. Военный триллер с Джейком Джилленхолом в роли солдата, возвращающегося в Афганистан, чтобы спасти своего переводчика, имеет блестящие отзывы и «пятерку» на CinemaScore. Среди первых покупателей билетов на военный триллер 58% мужчин и почти 30% аудитории старше 55 лет.

ДЖОН УИК 4 пополнил свою копилку на $5,8 млн на 2685 площадках на пятый уикенд после выхода, в результате чего его внутренние сборы составили $169 млн. Предыдущую часть франшизы четвертая глава пока не обогнала: в 2019 году ДЖОН УИК 3 собрал в североамериканском прокате $171 млн.

Замкнул пятерку лидеров проект ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ. Киноадаптация настольной игры от компании Paramount освоила на четвертой неделе проката $5,4 млн. У фентези-картины сравнительно малое падение в 28%, всего на североамериканском рынке фильм смог освоить $82 млн.

Проект Amazon AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК — на шестом месте . В США и Канаде спортивная драма Бена Аффлека на третьем уикенде работы сумела заработать $5,5 млн в 2823 кинотеатрах. Картина на сегодняшний день освоила $41,2 млн в прокате Северной Америки и $54 млн — за ее пределами. Это приличные сборы для драмеди, ориентированной на взрослую аудиторию. Но производство и маркетинг ПРЫЖКА обошлись в $130 млн, и ему будет сложно получить прибыль в кинотеатрах. Тем не менее, фильм попадает на Prime Video с большим хайпом, чем он мог бы получить без кинотеатрального релиза. Для Amazon даже таких оффлайн-продаж может быть достаточно, чтобы в итоге остаться в выигрыше.

24.04.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов