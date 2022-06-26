Американская касса: «Элвис» и «Топ Ган» делят лидерскую позицию

Лидером уикенда стал байопик ЭЛВИС, собравший на старте $30,5 млн. Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК заработал также $30,5 млн, увеличив свою американскую кассу до $521 млн.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО занял третью строчку чарта, собрав $26,4 млн в третий прокатный уикенд. Суммарные сборы проекта составляют $302 млн. Фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН на старте заработал $23,3 млн.

Замыкает пятерку лидеров мультфильм БАЗЗ ЛАЙТЕР, показавший падение сборов во второй уикенд на 65%, до $17,6 млн. Такое падение является вторым худшим результатом для проектов студии Pixar после мультфильма ВПЕРЕД (-73%). Теперь общая касса проекта составляет $88,7 млн.

26.06.2022 Автор: Виолетта Палий