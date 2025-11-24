Американская касса: сиквел «Злой» стал безоговорочным лидером

Безоговорочным лидером прошедшего уикенда в США стала музыкальная картина ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2. Продолжение прошлогоднего хита заработало $150 млн, улучшив стартовый результат предшественника на 35%. Ленте покорился второй старт текущего года после MINECRAFT В КИНО ($162 млн) и второй среди всех релизов Universal Pictures после МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА ($209 млн). Сиквел, как и первый фильм, получил оценку A по опросам CinemaScore. Проект готовы рекомендовать к просмотру 83% зрителей против 80% у первой картины.

Холдовер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 переместился на вторую строчку, но отставание от лидера оказалось колоссальным. Второй уикенд принес проекту $9,1 млн. Снижение сборов составило 56,6%. Всего на счету триквела в домашнем прокате $36,8 млн.

Фантастический боевик ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ потерял 50,9% сборов на третьем уикенде, добавив в свою копилку $6,3 млн. Тотал проекта вырос до $76,3 млн.

Еще один фантастический боевик БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК заработал $5,8 млн на своем втором уикенде, что на 64,8% меньше, чем на старте. Общие сборы картины достигли отметки $27 млн.

Пятую и шестую строчки чарта заняли две новинки с близкими друг к другу кассовыми результатами. Драмеди СЕМЬЯ В АРЕНДУ, действие которой происходит в Японии, освоило $3,3 млн. Картина с Бренданом Фрейзером в главной роли получила отличную оценку A по опросам CinemaScore.

Финский боевик БЕССМЕРТНЫЙ: КРОВАВАЯ ДОРОГА ДОМОЙ добыл $2,6 млн за три дня. Участники опроса CinemaScore поставили проекту среднюю оценку B.

24.11.2025 Автор: Дмитрий Некрасов