Американская касса: мультфильм «Зверопой 2» стартует со второй строчки

Фильм киновселенной Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ собрал в пятнидневный праздничный уикенд $138,6 млн, за три дня боевику поддались $81,5 млн. Суммарная американская касса проекта составляет $467 млн.

Второе место сумел занять мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2, который за пять дней с учетом превью собрал $41 млн. За три дня анимационный фильм заработал $23,7 млн.

Следом идет МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ, которая за трехдневный старт заработала $12 млн, а за пять дней — $22,5 млн.

Прокат спортивной драмы АМЕРИКАНСКИЙ НЕУДАЧНИК стартовал в субботу, и за два дня заработал $6,2 млн. Замыкает пятерку лидеров KING'S MAN: НАЧАЛО, освоивший за пять дней в кинотеатрах $10 млн, а за три — $6,1 млн.

27.12.2021 Автор: Виолетта Палий