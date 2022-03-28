Американская касса: «Затерянный город» стартовал выше ожиданий

Приключенческая комедия ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом стартовал в домашнем прокате с $31 млн. Это второй результат среди фильмов компании Paramount за время пандемии — лидером по прежнему остается ТИХОЕ МЕСТО 2 ($47,5 млн).

В свой четвертый уикенд кинокомикс БЭТМЕН собрал $20,5 млн, теперь американская касса проекта составляет $332 млн. Картина уже обошла сборы фантастического боевика БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ($330 млн).

Индийский боевик RRR стартовал с $9,5 млн с учетом превью-показов. Следом идет АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ с $5 млн за шестые выходные и общей кассой в $133 млн.

Замыкает пятерку лидеров аниме GEKIJOUBAN JUJUTSU KAISEN 0, сборы которого во второй уикенд упали на 69% и составили $4,5 млн. Общая американская касса составляет $27,6 млн.

Общая касса минувшего уикенда оказалась на уровне $81,5 млн долларов, что на 45% меньше, чем в аналогичные выходные 2019 года (148 млн).

28.03.2022 Автор: Виолетта Палий