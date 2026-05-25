Американская касса: новые «Звездные войны» заинтересовали преимущественно фанатскую аудиторию

В США уикенд прошел под знаком долгожданного возвращения франшизы ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН в кинотеатры, но общая картина оказалась намного сложнее, чем просто победа одного блокбастера. Ожидались длинные выходные по случаю Дня поминовения (25 мая в США выходной), поэтому студии уже рапортуют о четырехдневных эстимейтах, однако для анализа БК Медиа берет только фактические данные за трехдневный период – с пятницы по воскресенье.

Лидером уверенно стал релиз МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. Фильм заработал $82 млн за первые три дня проката в США, что формально соответствует ожиданиям аналитиков и является не таким уж частым примером дебюта выше $80 млн в постпандемийную эпоху. Но для бренда «Звездные войны» результат скорее умеренный: это худший старт франшизы в США со времен ХАНА СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ и заметно ниже сборов основных эпизодов саги. По данным CinemaScore, зрительская оценка у картины «A-», что лучше, чем у девятого эпизода саги (у СКАЙУОКЕР. ВОСХОД было лишь «B+»). Структура аудитории типична для франшизы: около 63% зрителей – мужчины, 75% старше 25 лет, то есть пока фильм в первую очередь собрал фанатское ядро и зрителей, знакомых с сериалом.

Второе место заняла ОБСЕССИЯ, став едва ли не самым удивительным феноменом текущего прокатного сезона. Хоррор студии Focus Features во второй уикенд заработал $22,4 млн – это на 30% больше, чем в дебютный ($16 млн). Рост кассы со второй недели для уже широко идущего фильма – почти беспрецедентная история для хоррора. Суммарно ОБСЕССИЯ собрала $52,8 млн в США, что при относительно скромном бюджете делает ее одним из самых рентабельных жанровых релизов года.

Третью строчку занял МАЙКЛ – байопик о Майкле Джексоне, который вышел еще в апреле, но продолжает демонстрировать выдающуюся выносливость. За пятый уикенд картина добавила еще $20 млн и довела общие сборы в США до $314 млн.

Четвертым стал фильм ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2, собравший за уикенд $12,6 млн. Спустя четыре недели в прокате у сиквела уже $196 млн в домашней кассе.

Пятерку лидеров замкнула семейная детективная история СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ. Лента заработала $9 млн за уикенд, потеряв всего около 6% относительно прошлой недели. Общие сборы в США достигли $43,5 млн.

В топ-10 попали еще две новинки. Хоррор ПАССАЖИР стартовал с $8,7 млн за уикенд и занял шестое место, что примерно соответствует прогнозам студии и трекинга. По отзывам картина заметно уступает хитам жанра: оценка CinemaScore – «B-», критики на Rotten Tomatoes дают около 42–45%, а уровень рекомендаций по PostTrak держатся на уровне чуть выше среднего (около 60–65%).

Криминальная комедия МОДНАЯ БРАТВА начала работу на восьмом месте с $3,7 млн за трехдневный уикенд. Это артхаусно-ориентированный релиз компании Neon от режиссера Бутса Райли (ПРОСТИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО). На Rotten Tomatoes проект держит около 90% положительных рецензий, в то время как зрительская оценка CinemaScore – «B», то есть без особого восторга.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ

25.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов