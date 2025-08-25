Американская касса: на вершину чарта взобралось аниме «Кей-поп-охотницы на демонов»

Минувший уикенд в кинопрокате США стал худшим с начала нынешнего сезона блокбастеров. Сборы всех фильмов в топ-10 не дотянулись даже до отметки $70 млн.

На этом фоне удивительным и крайне приятным сюрпризом выглядит результат анимационного проекта КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ. Мультфильм Netflix и Sony Pictures Animation отработал в прокате США всего два дня, но сумел возглавить бокс-офис. Аниме про девушек, которые своим пением защищают людей от демонов, заработало $18 млн в 1700 кинотеатрах. Стоит отметить, что данные по бокс-офису новинки получены от индустриальных источников, поскольку корпорация Netflix традиционно не сообщает цифры кинотеатральных сборов своих релизов. Интересно, что КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ уже два месяца доступны для просмотра онлайн. При этом множество сеансов на выходных проходили при аншлагах, а наработка в $10,6 тысячи на кинотеатр оказалась самой высокой в топ-10.

Вытесненный с первого места фильм ужасов ОРУДИЯ добавил в свою копилку $15,6 млн при падении сборов на 36,2%. На третьем уикенде проект умудрился увеличить свою и без того солидную роспись, добавив к ней 181 кинотеатр. К вечеру воскресенья у картины накопилось $116 млн.

На третье место опустилась комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2. Проект потерял 35,6% кассы, заработав на третьем уикенде $9,2 млн. За 15 дней проката на счету у сиквела хита 2003 года – $70,5 млн.

Динамика ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ улучшается с каждой неделей. За минувший уикенд кинокомикс отделался падением всего на 34,7%, собрав дополнительно $5,9 млн, общая касса в домашнем прокате составила $257 млн.

Пятерку замкнул мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2. Четвертый уикенд принес проекту $5,1 млн при снижении сборов на 32,2%. Всего у анимационного сиквела в распоряжении уже $66,2 млн.

Боевик НИКТО 2 на второй неделе потерял 60% дебютной кассы, собрав $3,7 млн. Общая касса после десяти дней проката – $16,5 млн.

Черная комедия ХАНИ, НЕ НАДО! расположилась на девятой строчке чарта. Фильм Итана Коэна смог заработать всего $3 млн в 1317 кинотеатрах. Картину приняли одинаково прохладно как критики, так и зрители: рейтинг первых на Rotten Tomatoes составил 44%, а вторых – 45%. По опросам PostTrak лента с участием Маргарет Куолли, Обри Плазы и Криса Эванса получила лишь 1,5 балла из 5, рекомендовать к просмотру фильм готовы только 28% посмотревших.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ

25.08.2025 Автор: Дмитрий Некрасов