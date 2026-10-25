Американская касса: Хоррор-комикс DC «Клэйфейс» возглавил прокат

Лидером североамериканского бокс-офиса стал хоррор-комикс DC КЛЭЙФЕЙС, заработавший $24 млн в 3458 кинотеатрах. Результат оказался у нижней границы ожиданий студии: перед стартом аналитики рассчитывали на $25–35 млн. Однако для проекта с производственным бюджетом около $44 млн такой дебют выглядит вполне рабочим. Для сравнения: недавняя СУПЕРГЕРЛ провалилась в прокате, собрав $126 млн по всему миру при бюджете $170 млн, тогда как СУПЕРМЕН заработал $618 млн при затратах $225 млн. КЛЭЙФЕЙС заметно отличается от масштабных супергеройских блокбастеров: это мрачный боди-хоррор о восходящей кинозвезде, которая после тяжелого увечья соглашается на экспериментальную медицинскую процедуру.

Главной неожиданностью уикенда стала динамика документального фильма УВИДЕТЬ ВСЕ о бывшей главе биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс. Во второй уикенд картина заработала $19,5 млн – на 25% больше стартовых $15,6 млн. Такой рост обеспечило расширение проката с 855 до 2655 кинотеатров. Совокупные сборы в США достигли $45,1 млн. Старт УВИДЕТЬ ВСЕ стал крупнейшим для немузыкального документального фильма за два десятилетия, превзойдя большинство недавних представителей жанра.

Третье место занял ВЕДЬМИН ЛЕС – новая стоп-моушн-анимация студии Laika, известной по КОРАЛИНЕ В СТРАНЕ КОШМАРОВ. Картина освоила $11,6 млн в 2942 кинотеатрах, превысив прогнозы в $6–8 млн. Для оригинального анимационного проекта, не основанного на известной франшизе, это сильный старт. В центре сюжета – девочка-подросток, отправляющаяся в зачарованный лес за похищенным братом. Положительные отзывы могут помочь фильму удержаться в прокате: рейтинг критиков на Rotten Tomatoes достиг 100%, а зрители поставили картине безупречную оценку A по опросам CinemaScore. В России ВЕДЬМИН ЛЕС выпустит 3 декабря «Атмосфера Кино».

На четвертую строчку опустился игровой экшн STREET FIGHTER. Во второй уикенд он заработал $8,6 млн в 3575 кинотеатрах, потеряв 72% по сравнению с первым уикендом. Североамериканская касса достигла $46,9 млн, мировая – $79,6 млн.

Пятое место заняла романтическая фэнтези-комедия ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ с Оливией Колман и Александром Скарсгардом. Фильм получил $5,8 млн в 1471 кинотеатре. Сюжет картины строится вокруг женщины, заказывающей местному мастеру плетеную фигуру мужа, которая неожиданно оживает. Рейтинг критиков и зрителей на Rotten Tomatoes составляет 94%.

Шестое место занял концертный проект BTS: ВОЗВРАЩЕНИЕ. АРИРАН с выручкой $4,5 млн за уикенд: $2,5 млн в субботу и еще $2 млн в воскресенье. Проект связан с мировым туром BTS ARIRANG: в октябре компания также устроила прямые трансляции концертов из Буэнос-Айреса и Сан-Паулу в кинотеатры разных стран.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

25.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов