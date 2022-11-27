Американская касса: сборы уикенда ко Дню благодарения сократились на 7% год к году

За пять выходных дней кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ сумел заработать $64 млн, при этом за стандартный уикенд фильм собрал $45,9 млн. Общая касса проекта теперь составляет $367 млн. Этот результат на 7% больше, чем сборы ДОКТОРА СТРЭНДЖА: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ за аналогичный период.

Мультфильм СТРАННЫЙ МИР стартовал в прокате лишь с $18,6 млн за пять дней, за три дня — $11,9 млн при прогнозируемых $30 млн. Для сравнения, в минувший год анимационный проект ЭНКАНТО заработал за пять праздничных дней ко Дню благодарения $40,5 млн, за трехдневку — $27,2 млн.

ДОСТАТЬ НОЖИ 2 по итогам трехдневки заработал $9,4 млн, а за пять выходных дней — $13,3 млн. Примечательно, что фильм показывают в 696 кинотеатрах на неделе с 23 по 29 ноября — за месяц до цифрового релиза на Netflix. При полноценном прокате в 3461 кинотеатре оригинальная лента за пять выходных ко Дню благодарения заработала $41,4 млн, за три дня — $26,7 млн.

Боевик ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ в премьерный уикенд заработал $6 млн, за пять дней проката релиз собрал $9 млн.

Замыкает тройку лидеров комедийный триллер THE MENU с Аней Тейлор-Джой, Рэйфом Файнсом и Николасом Холтом, заработавший дополнительно $5,2 млн за три дня, за пятидневку — $7,3 млн. Теперь сборы проекта достигли отметки $18,6 млн.

Общая касса минувшего уикенда составила $133 млн, что на 7% меньше результата праздничного уикенда 2021 года, а также почти в два раза меньше сборов 2019 года.

27.11.2022 Автор: БК