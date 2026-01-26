Американская касса: новый фильм Тимура Бекмамбетова возглавил прокат

Прошедший уикенд в североамериканском прокате стал самым слабым в 2026 году: суммарные сборы оцениваются примерно в $58,4 млн – это на 9% меньше, чем в те же выходные год назад. Причина не только в не самой сильной линейке релизов, но и в мощных зимних штормовых фронтах: около 400 кинотеатров по стране закрылись на субботу и воскресенье. Без электричества остались более 80 тысяч домохозяйств в нескольких штатах, многие киносети вынужденно останавливали работу.

Главная новинка – фантастический боевик КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ от Amazon MGM Studios с Крисом Праттом – собрала $11,1 млн за уикенд. Изначально прогнозы были выше, но массовые закрытия кинотеатров и плохая погода серьезно ударили по сборам. При бюджете около $60 млн такой старт фильма Тимура Бекмамбетова выглядит слабее, чем хотелось бы, но для Amazon ситуация не критическая: для гиганта с капитализацией около $2,55 трлн главное – отбитые затраты на рекламу и контент для собственного стриминга. Зрительские оценки у скринлайф-новинки скорее средние: CinemaScore – B-, PostTrak – около 2,5 звезд из 5, точно порекомендовали бы к просмотру лишь 45% зрителей.

Сборы блокбастера АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ снизились на 51,7% за уикенд, составив $7 млн. По итогам шести недель проката в распоряжении триквела имеется $378 млн.

Мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2 добавил к своим капиталам $5,7 млн (-37,8%), а всего на счету у анимационного хита $401 млн.

Четвертую строчку чарта занял фильм ужасов 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ. На втором уикенде бокс-офис картины, которая на старте была второй, рухнул на 66,5%, составив всего $4,2 млн. Общие сборы достигли $21,4 млн.

Топ-5 замкнул триллер ГОРНИЧНАЯ. За минувший уикенд проект заполучил $4,2 млн (-50,8%). А тотал картины, работающей уже шесть недель, вырос до $115 млн.

Хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ стартовал с $3,3 млн за уикенд. Это в шесть раз меньше, чем было у первой части, выходившей 20 лет назад ($20,2 млн). Бюджет новинки составил $40 млн. Официальных оценок CinemaScore и PostTrak нет, но, по отзывам на Rotten Tomatoes, картину приняли хуже, чем КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ: аудитория дает проекту с Крисом Праттом около 80%, а хоррору по видеоигре – всего 30%.

Благодаря объявленным номинациям на «Оскар» в топ-10 влетела драма ГАМНЕТ, которая демонстрируется в американских кинотеатрах уже 16 недель. На минувшем уикенде фильм Хлои Чжао вернули в прокат около 1300 кинотеатров, а бокс-офис вырос на 48%, составив $2 млн. Общие сборы номинанта на главную кинонаграду мира достигли уже $17,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

26.01.2026 Автор: Дмитрий Некрасов