Американская касса: байопик «Боб Марли: Одна любовь» снова на первом месте

Лидером на американском рынке все еще остается байопик БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ. Его сборы на второй неделе проката составили $13,5 млн, сократившись на 52,9%. Всего на счету проекта – $71,2 млн.

Со второй строчки и $11,6 млн стартовало аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ТРЕНИРОВКА СТОЛПОВ. Это вполне соответствует ожиданиям экспертов, которые колебались в диапазоне от $8 млн до $13 млн. Предыдущие части франшизы, ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» и СОБРАНИЕ ВЫСШИХ ЛУН И ДЕРЕВНЯ КУЗНЕЦОВ, начинали в свое время прокат с $21,2 млн и $10,1 млн соответственно.

Бронза на уикенде досталась религиозной драме ОБЫКНОВЕННЫЕ АНГЕЛЫ. Картина с Хилари Суэнк в главной роли освоила $6,5 млн. 60% ее зрителей были женщинами, 91% – старше 25 лет. Оценка фильма на CinemaScore достигла A+.

На четвертое место в чарте опустилась МАДАМ ПАУТИНА, потерявшая 60,9% от кассы первого уикенда. Это мягче падения МОРБИУСА, рухнувшего в свое время сразу на 73,8%. Общая касса ленты выросла до $35,4 млн.

Замкнул пятерку лидеров мультфильм МИГРАЦИЯ, в копилке которого уже $120 млн.

Только восьмыми в чарте стали КРАСОТКИ В БЕГАХ – криминальная комедия привлекла за стартовый уикенд $2,4 млн. Это лишь немного превышает нижнюю границу ожиданий экспертов. Сольный игровой дебют Итана Коэна вне привычного тандема с братом Джоэлом получил оценку C на CinemaScore; рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes составил 66%. Новинка значительно уступила таким релизам, как ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ! ($11,4 млн) и ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ ($19,1 млн).

Фото: кадр из фильма БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ

26.02.2024 Автор: Максим Острый