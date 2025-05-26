Американская касса: заключительная «Миссия невыполнима» уступила «Лило и Стичу»

День Поминовения в этом году выпал на понедельник, 26 мая, и с его учетом сборы американских кинотеатров достигли выдающихся $326 млн за уикенд. Это рекорд для данного праздничного отрезка: в 2013 году на аналогичных датах выручка добралась до отметки в $314 млн. В рамках традиционных трех дней касса площадок составила $261 млн.

Возглавил бокс-офис очередной игровой ремейк анимационной классики студии Disney. В отличие от ряда предшественников, ЛИЛО И СТИЧ добились очевидного успеха. Касса новинки за три дня составила $146 млн, а за четыре – $183 млн. Средняя оценка критиков на Rotten Tomatoes составила умеренные 69%, однако обычных зрителей это не смутило: на CinemaScore они поставили картине A, на PostTrak – пять баллов из пяти.

Еще одна сильная новинка уикенда, заключительная часть франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА, стартовала с $77 млн за расширенный уикенд и с $63 млн – за обычный. Это рекорд среди фильмов серии: МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ в 2018 году начинала прокат с $61,2 млн. Оценка ФИНАЛЬНОЙ РАСПЛАТЫ на CinemaScore составила A-, а доля позитивных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes – 80%.

На третью строчку чарта опустился хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ, потерявший 61,9% от стартовых цифр. Сборы картины за традиционный уикенд составили $19,7 млн, общая выручка достигла $89,8 млн.

На четвертой строчке расположились ГРОМОВЕРЖЦЫ*. После четырех недель в прокате в их копилке – $171 млн.

Замкнули пятерку лучших релизов недели ГРЕШНИКИ с $8,8 млн. Суммарные сборы проекта на родном рынке достигли $257 млн.

Драма ПОСЛЕДНЕЕ РОДЕО начала прокат с $5,3 млн и шестой строчки рейтинга. Новинка сумела заполучить оценку A на CinemaScore.

Комедия ДРУЖБА, еще более значительно расширившая свою роспись на третьем уикенде (с 60 до 1055 кинотеатров), освоила $4,6 млн за уикенд. Всего на счету ленты – $7,2 млн.

Триллер ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА замкнул первую десятку. Тотал картины вырос до $4,8 млн.

За пределами топ-10 начала работу романтическая комедия ДЖЕЙН ОСТИН ИСПОРТИЛА МНЕ ЖИЗНЬ. В 61 кинотеатре она смогла привлечь $291 тысячу.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА

26.05.2025 Автор: Максим Острый