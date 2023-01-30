Американская касса: «Аватар: Путь воды» обошел сборы фильма «Звездные войны: Последние джедаи»
Индийский боевик «Патхан» стартует с пятой строчки
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ вновь сохранил лидерство по итогам седьмого прокатного уикенда. За минувшие выходные блокбастер заработал $15,7 млн, пополнив свой счет до $620,5 млн. Релиз обошел фильм ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ ($620,1 млн), тем самым став 11-м самым кассовым релизом за всю историю американского проката.
Мультфильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ собрал еще $10,6 млн. Касса релиза теперь составляет $140 млн, что на 4,8% больше результата ЗВЕРОПОЙ 2 за аналогичный период.
Драма МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД замкнула тройку лидеров с $6,7 млн за уикенд, увеличив свою кассу до $46 млн.
Хоррор M3ГАН пополнил свою копилку на $6,3 млн. В настоящий момент сборы проекта оказались на уровне $82,2 млн.
На пятой строчке расположился индийский боевик ПАТХАН с $5,95 млн. С начала американского проката, 25 января, релиз суммарно заработал $8,5 млн. Для сравнения, приключенческий проект RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ заработал $9,5 млн в первый уикенд, с 25 по 27 марта 2022 года.
30.01.2023 Автор: Виолетта Палий