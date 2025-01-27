Американская касса: в прокате продолжается затишье

Новая режиссерская работа Мела Гибсона, экшн-триллер ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР начал свой прокат с $12 млн. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы фильм с Марком Уолбергом и Мишель Докери возглавил бокс-офис США. Опросы показали, что сразу 32% зрителей пришли на фильм в первую очередь из-за его главной звезды. Оценка новинки на CinemaScore составила скромное C.

На вторую строчку сместился МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ. За уикенд он освоил $8,7 млн, общая выручка проекта достигла $221 млн.

Снижение сборов комедии ОДИН ИЗ ЭТИХ ДНЕЙ составило умеренные 32,2%. Общая касса проекта с Кеке Палмер и SZA в главных ролях добралась до отметки в $25,1 млн.

Четвертое место сохранил за собой холдовер СОНИК 3. В его копилке по итогам уикенда – уже $226 млн.

Улучшить свое положение в чарте смог мультфильм МОАНА 2, замкнувший пятерку лидеров проката. Снижение его сборов составило лишь 28,3%, общая касса выросла до $450 млн.

Хоррор ПРИСУТСТВИЕ Стивена Содерберга не сумел полностью конвертировать теплый прием критиков (рейтинг свежести на Rotten Tomatoes – 87%) в интерес со стороны широкой аудитории – лента смогла заработать $3,4 млн. Оценка проекта на CinemaScore составила C+.

Сразу на седьмую позицию в чарте пришлось спуститься фильму ужасов ВУЛЬФМЕН, который потерял 68,8% от сборов первого уикенда. За уикенд холдовер записал на свой счет $3,4 млн, всего в его активе – $17,8 млн.

Замкнуть десятку лучших смог один из фаворитов грядущего «Оскара», драма БРУТАЛИСТ. Увеличивший свою роспись с 338 до 1118 кинотеатров проект за шесть недель успел заработать $9,3 млн.

В целом минувший уикенд обещает стать одним из самых слабых в 2025 году: общая выручка площадок, по предварительным данным, составила $65,9 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР

27.01.2025 Автор: Максим Острый