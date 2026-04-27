Американская касса: «Майкл» показал лучший дебют 2026 года среди игровых проектов

Байопик МАЙКЛ стартовал в Северной Америке с $97 млн, став новым рекордсменом среди музыкальных биографических картин за всю историю проката и крупнейшим игровым дебютом текущего года в США. При этом лента о поп-короле Майкле Джексоне вышла на фоне жесткой критики от профессионалов индустрии (лишь 38% положительных рецензий на Rotten Tomatoes), но зрительский отклик радикально иной: по данным CinemaScore, картина получила оценку «A‑», а на том же Rotten Tomatoes рейтинг аудитории 97% – лучший показатель среди всех музыкальных байопиков. Для Lionsgate это крупнейший релиз за последние десять лет, с момента выхода картины ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 ($102 млн на старте в 2015 году).

На фоне МАЙКЛА остальные релизы выглядели более чем достойно, хотя и без рекордных показателей. Мультфильм СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО, лидер трех предыдущих уикендов, опустился на второе место, добавив $21,2 млн (-42%) с 3 732 экранов. Общие североамериканские сборы анимационного сиквела достигли $386 млн, а мировой бокс‑офис перевалил за $800 млн.

Фантастическая драма ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» завершила уикенд на третьей позиции с $13,2 млн (-36%). Для фильма, идущего шестую неделю, это крайне устойчивый результат. Совокупные сборы в Северной Америке достигли $305 млн, глобальные – около $600 млн.

На четвертой строчке расположился хоррор МУМИЯ Ли Кронина. На втором уикенде релиз на 3 304 экранах собрал $5,6 млн после падения на 58% к старту. Совокупный бокс офис достиг $23,4 млн.

Пятое место заняла трагикомедия ВОТ ЭТО ДРАМА! от A24. Фильм на четвертой неделе проката сократил число площадок до 1 822, но все еще показывает относительно мягкую динамику: падение по сравнению с предыдущим уикендом составило 46%, трехдневные сборы – $2,6 млн. Итоговый североамериканский бокс офис достиг $44,8 млн.

На восьмой строчке чарта расположилась новинка – черная комедия ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ от IFC: при довольно широкой росписи – 1 550 экранов – картина стартовала лишь с $1,4 млн, что соответствует скромному среднему сбору $919 с площадки. Проект с участием Джейсона Сигела и Самары Уивинг получил 69% положительных рецензий от критиков на Rotten Tomatoes, но этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить заметный старт на конкурентном уикенде.

Также стоит отметить и МАТЬ МАРИЮ от A24 – триллер о поп‑звезде на пороге камбэка с Энн Хэтэуэй в главной роли. Картина, начавшая прокат неделей ранее на пяти экранах, расширилась до 1 103 кинотеатров и собрала $1,3 млн за уикенд, доведя совокупный бокс‑офис до $1,5 млн.

Десятку лидеров замкнул документальный фильм АМЕРИКАНСКИЙ ЮНЕЦ от IndieFilms. Лента вышла на 583 экранах и собрала за уикенд $1,2 млн (после $50 тыс. в пятницу, $763 тысяч в субботу и $381 тысяч в воскресенье). Для неигрового релиза с ограниченной росписью это вполне уверенный результат на фоне доминирования студийных проектов.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

27.04.2026 Автор: Дмитрий Некрасов